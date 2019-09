Beneficiul fiscal s-a majorat pentru companiile care fac sponsorizari. Iata ce trebuie sa stii

Si pentru autoritatile fiscale sponsorizarea a fost de mare interes recent, intrucat acestea au decis mai multe modificari ale prevederilor legislative. In scurt timp, vor urma si altele.In aceasta vara, a fost majorata limita de acordare a beneficiului fiscal pentru societatile comerciale care fac sponsorizari, de la 0,5% din cifra de afaceri, la 0,75%.Prin urmare, societatile platitoare de impozit pe profit au dreptul sa scada din valoarea impozitului pe profit datorat sumele aferente cheltuielilor de sponsorizare si/sau mecenat, precum si cele privind bursele private, in limita a 0,75% din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit efectiv datorat.Cu alte cuvinte, societatile au un real beneficiu, deoarece pentru o cheltuiala de 100 de lei (nedeductibila, de altfel), pot avea un avantaj fiscal in numerar de 100 de lei prin reducerea impozitului de plata cu intreaga suma, si nu doar cu 16% din aceasta.Atentie, noua limita se aplica incepand cu al treilea trimestru din 2019. Prin urmare, contribuabilii care au acordat sponsorizari in primele doua trimestre au dreptul sa isi ia credit fiscal in limita a 0,5% din cifra de afaceri, urmand ca, in urmatoarele doua trimestre, in cazul noilor contracte de sponsorizare incheiate, sa ia in considerare plafonul majorat de 0,75%.Nici ultimul proiect de ordonanta privind modificarea Codului Fiscal, publicat pe site-ul Ministerului de Finante, nu lasa deoparte subiectul sponsorizarilor acordate de societatile comerciale. Elementul de noutate vizeaza cazurile in care beneficiarii sponsorizarilor hotarasc restituirea integrala sau partiala a acestor sume catre sponsorii lor, societati comerciale.In acest sens, proiectul de ordonanta prevede obligatia regularizarii impozitului pe profit datorat, fara a fi insa necesara depunerea unei declaratii rectificative pentru perioadele trecute.Astfel, suma dedusa pentru sponsorizare in perioadele fiscale precedente se va adauga ca diferenta de plata la impozitul pe profit datorat in trimestrul sau anul in care are loc restituirea. In cazul in care restituirea este doar partiala, calculul trebuie refacut proportional.In practica, este neclar cum ar trebui contabilizate sumele obtinute din restituirea sponsorizarilor, ca venit sau ca diminuare a unei cheltuieli. In orice caz, efectul ar trebui sa fie neutru din punct de vedere fiscal. In caz contrar, am putea vorbi de o dubla impozitare.Lucrurile se pot complica si mai mult daca vorbim de sume din sponsorizare reportate din perioadele trecute. La momentul acesta, pentru sumele ce depasesc plafonul aferent creditului fiscal, Codul Fiscal permite reportarea si recuperarea acestora pe o perioada de sapte ani consecutivi. Intrebarea care ramane este daca acestea ar trebui recalculate in urma diminuarii sponsorizarilor acordate si restituirii sumelor aferente.Nu in ultimul rand, ar trebui clarificate obligatiile de declarare existente. Mai exact, daca, in urma restituirii sumelor reprezentand sponsorizarile acordate, este necesara si depunerea unei declaratii informative rectificative (formularul 107, introdus in cursul anului 2018).Pe de alta parte, desi nu mai reprezinta neaparat o noutate legislativa, este de mentionat ca registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, introdus incepand cu aprilie 2019, a fost finalizat si se regaseste pe site-ul ANAF.In acest sens, atragem din nou atentia cu privire la verificarea acestui registru inainte de acordarea unei sponsorizari catre astfel de entitati.