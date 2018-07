Ceasurile elvetiene revin in forta, in 2018: Producatorii au vanzari uriase si profit pe masura

Producatorul ceasurilor Omega si Tissot a precizat ca in primele sase luni ale acestui an cifra sa de afaceri a crescut cu 14,7%, pana la 4,27 miliarde franci, un nivel fara precedent in istoria companiei, informeaza Reuters.Profitul net a crescut mai puternic decat vanzarile, cu un avans de 66,5%, pana la 468 milioane franci, in tmip ce profitul operational a inregistrat un salt de 69,5%, pana la 629 milioane franci (628 milioane de dolari), peste estimarile analistilorSwatch a subliniat ca vanzarile au crescut in toate regiunile, in frunte cu Asia si America de Nord. Pentru perioada urmatoare, grupul Swatch se asteapta la continuarea cresterii vanzarilor si a cotei de piata."Luna iulie continua un trend foarte pozitiv. Cea de-a doua jumatate a anului ofera excelente oportunitati pentru continuarea cresterii solide", a informat, intr-un comunicat, cel mai mare producator mondial de ceasuri, al carui portofoliu se intinde de la marca de lux Breguet pana la ceasurile de plastic marca Swatch.Rezultatele comunicate de Swatch evidentiaza o relansare a industriei elvetiene de orologerie dupa mai multi ani de scadere. Swatch profita de revenirea apetitului pentru ceasuri de lux in China si Hong Kong.In plus, in ultima vreme, chiar si segmentul low-end, care anterior a avut de suferit de pe urma concurentei Apple Watch, a inceput sa dea semne de revenire.