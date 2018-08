Cocor a incheiat primul semestru cu un profit net mai mare cu 53,47% fata de cel din 2017

Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 3,98%, de la 5,84 milioane lei in S1 2017 la 6,076 milioane lei.Veniturile au totalizat 6,084 milioane lei (plus 3,79%), iar cheltuielile 4,98 milioane lei (minus 2,86%) . Veniturile din inchiriere s-au ridicat la 3,875 milioane lei.Actiunile societatii Cocor SA sunt tranzactionate la bursa din februarie 1997. Actionarii companiei sunt doua persoane fizice (Ursanu Liviu si Stoica Daniel), care detin impreuna 29,49% din actiuni, Broadhurst Investment Limited Cipru, cu 13,3209 % din actiuni, SIF Transilvania - 10,2459 %, SIF Muntenia -10,0122 %, restul fiind detinut de alti actionari.In urma unei investitii de 24,5 milioane euro, Cocor Store s-a redeschis in octombrie 2010 cu o parcare multilevel de 200 locuri si o suprafata inchiriabila de 10.000 mp in care gazduieste atat branduri internationale, cat si creatii ale celor mai cunoscuti designeri romani.