Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti pregateste 1.300 de noi locuri de parcare: Este o activitate foarte profitabila pentru noi

"Nu se va face nicio concesionare a parcarilor. Parcarile se vor construi de catre noi, vor fi operate de noi cu bugetul propriu. Am demarat deja studiile de fezabilitate si expertiza tehnica referitoare la valoarea estimata, urmand sa iesim in procedura de licitatie cu proiectarea si executia. Peste 1.300 de locuri noi vor fi facute", a spus acesta.El a dat asigurari ca CNAB nu are de gand sa le instraineze."Nu avem de gand sa le concesionam. Este o activitate foarte profitabila pentru noi si nu vad de ce nu am putea dezvolta aceasta capacitate", a reiterat Ivan.Alte proiecte ale noului sef al CNAB vizeaza majorarea la 38 a numarului de ghisee la Sosiri si modernizarea toaletelor din incinta Aeroportului International Henri Coanda."Pana la sfarsitul anului este o procedura care este in derulare. S-a adjudecat, s-a semnat contractul, vrem sa facem 38 de ghisee la Sosiri, cu sprijinul Politiei de frontiera. Am un proiect pentru modernizarea a tot ce inseamna bai. Sper sa pot iesi pe SICAP cu acest proiect la achizitii directe. Asta nu inseamna selectarea unei firme direct, ci cu cerinte minime, toata lumea poate sa participe si sa depuna oferte, din dorinta de a fi totul cat mai transparent", a precizat Ivan.Afirmatiile sefului CNAB vin in urma unor informatii aparute in presa centrala dupa numirea acestuia, potrivit carora miza schimbarii de la varful companiei consta in concesionarea parcarilor aeroportului catre un partener privat, ceea ce ar insemna o afacere de 8 milioane de euro pe an, timp de 40 de ani.