IATA inrautateste estimarile de profit ale companiilor aeriene in 2019, din cauza tensiunilor comerciale

Conform prognozelor IATA, profiturile inregistrate de companiile aeriene din intreaga lume in 2019 ar urma sa se situeze la 25,9 miliarde dolari, un declin de 5,1% fata de 2018. Imbunatatirea castigurilor in 2020 este conditionata de "suspendarea ostilitatilor" in disputele comerciale globale, apreciaza Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni. In iunie, institutia previziona pentru acest an un profit de 28 miliarde de dolari."Nu exista invingatori in razboaiele comerciale", a avertizat directorul general al IATA, Alexandre de Juniac, la reuniunea anuala a Asociatiei. Acesta a citat cresterea mai lenta a economiei globale, Brexitul si turbulentele sociale printre factorii care "au creat in 2019 un mediu de afaceri mai dur decat se anticipa pentru companiile aeriene".De asemenea, IATA si-a revizuit in scadere estimarile privind veniturile din acest an, la 838 miliarde dolari, de la 899 miliarde dolari, si a anuntat ca se asteapta la o imbunatatire anul viitor, cand veniturile ar urma sa ajunga la 872 miliarde dolari.Dar cel mai semnificativ declin ar urma sa fie inregistrat de piata transportului aerian (cargo). Cererea pentru transportul aerian de marfa ar urma sa scada cu 3,3% in acest an, cel mai semnificativ declin de la criza financiara din 2009. Transportul aerian de marfa este considerat un barometru al economiei mondiale in conditiile in care transporta bunuri in valoare de 6.000 de miliarde de dolari si este responsabil pentru 35% din comertul mondial, in termeni de valoare.Cresterea comertului mondial se va situa la 0,9% anul acesta, fata de un avans de 2,5% previzionat in iunie, a avertizat IATA. Anul viitor, institutia se asteapta la o crestere mai robusta, de 3,3%, a comertului mondial, deoarece "presiunile in anul electoral din SUA vor contribui la reducerea tensiunilor comerciale".IATA reprezinta aproximativ 290 de companii aeriene din intreaga lume, echivalentul a 82% din traficul aerian mondial.