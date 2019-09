Monetaria Statului a incheiat anul trecut cu un profit in crestere la patru milioane de lei

Monetaria Statului a realizat anul trecut o cifra de afaceri de 72,2 milioane de lei, in crestere cu 41% fata de 2017, cand a raportat o cifra de afaceri de 51,24 milioane de lei.Productia vanduta a fost de 71,28 milioane de lei. Veniturile din exploatare au totalizat anul trecut 68,98 milioane de lei. Cheltuielile cu personalul au fost in suma de 21 milioane de lei.Monetaria Statului avea, la finalul anului trecut, 311 salariati.Monetaria a fost infiintata la data de 24 februarie 1870 intr-un sediu de pe Soseaua Kisselef, eveniment desfasurat in prezenta domnitorul Carol I, a primului ministru Alexandru Golescu si a lui I.C. Bratianu. In 1990 este adoptata o Hotarare de Guvern prin care Monetaria Statului se organizeaza ca regie autonoma in subordinea Bancii Nationale.