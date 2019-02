Ordonanta 114/2018 va reduce profitul OMV Petrom cu 50 de milioane de euro

"Nu putem cunoaste care este impactul exact pana nu vedem legislatia secundara. Am facut insa calcule preliminare, care indica un impact de doua cifre in milioane de euro asupra profitabilitatii noastre, dar as vrea sa subliniez ca este o estimare preliminara", a spus Waldner.Cand jurnalistii i-au cerut detalii, avand in vedere ca afirmatiile sale indicau un interval destul de amplu, de la 10 la 99 de milioane de euro, el a precizat ca valoarea la care se refera este aproape de mijlocul acestui interval.De asemenea, OMV Petrom a anuntat ca va scadea cu 17% nivelul investitiilor in acest an, pana la 3,7 miliarde de lei, de la 4,3 miliarde de lei in 2018, ca urmare a instabilitatii legislative."Un an puternic pentru OMV Petrom este un an puternic pentru Romania. Insa, din cauza volatilitatii legislative, trebuie sa reducem motorul investitiilor. Suntem angajati sa continuam operatiunile de aici, speram sa avem un dialog liber cu autoritatile, astfel incat contributia noastra la economia Romaniei sa creasca", a spus, la randul sau, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, in aceeasi conferinta de presa.Anul trecut, compania a avut investitii de 4,3 miliarde de lei, in crestere cu 44% fata de 2017."Instabilitatea recenta privind mediul de reglementare ne-a determinat sa ne revizuim planurile de investitii de crestere, in timp ce cautam claritate in legatura cu climatul investitional din Romania. Planificam investitii de circa 3,7 miliarde de lei pentru 2019, in principal in Upstream (explorare si productie - n. r.) . Prioritatea noastra ramane maximizarea valorii portofoliului curent din Upstream si estimam ca vom limita declinul productiei medii zilnice la circa 5% fata de 2018, excluzand optimizarea portofoliului", spun reprezentantii companiei, in raportul privind rezultatele financiare de anul trecut.In decembrie 2018, Guvernul a emis Ordonanta de Urgenta 114/2018, care plafoneaza la 68 de lei pe MWh pretul de vanzare al gazelor de productie interna si prevede revenirea la piata reglementata in sectorul energiei electrice. Totodata, companiile din energie vor plati catre ANRE o contributie de 2% din cifra de afaceri aferenta activitatii licentiate.Grupul OMV Petrom a obtinut in anul 2018 un profit net de 4,08 miliarde de lei, in crestere cu 64% fata de 2017, cand acesta a fost de 2,49 miliarde de lei.Potrivit rezultatelor financiare preliminare consolidate neauditate aferente perioadei incheiate la 31 decembrie 2018, date miercuri publicitatii, profitul net in trimestrul patru s-a situat la 1,41 miliarde de lei, mai mare cu 120%, fata de cel consemnat in T4 2017, de 642 milioane de lei.