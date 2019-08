Profitul net al MedLife a crescut cu 130% in primul trimestru, la aproximativ 14 milioane lei

De asemenea, valoarea consolidata pro-forma a profitului inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare (EBITDA) a fost de 78 milioane lei, in crestere cu 81% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Cifra de afaceri consolidata inregistrata de MedLife este de 461 milioane lei, in crestere cu 23% fata de aceeasi perioada din 2018.Potrivit reprezentantilor companiei, fiecare linie de business din cadrul grupului a avut o directie ascendenta. Astfel, cel mai mare avans a fost inregistrat de clinici, care au raportat un avans de 35% fata de aceeasi perioada a anului trecut, urmate de centrele de stomatologie, cu o crestere de 34% fata de primele sase luni ale anului 2018.Directorul MedLife, Mihai Marcu, a amintit de achizitia de catre companie, in primul semestru al anului 2019, a unui centru medical din Ungaria."Primele sase luni ale anului 2019 au insumat cateva evenimente extrem de importante pentru noi. Am trecut granitele si am bifat prima tranzactie internationala prin care o companie romaneasca din sectorul medical privat achizitioneaza pachetul majoritar al unui grup de companii din afara - tranzactia Rozsakert Medical Center, din Ungaria. Ne-am consolidat platforma de diagnostic si tratament la nivel national prin extinderea numarului de echipamente RM (rezonanta magnetica) de la 15 la 18. In plus, am continuat investitiile in zona de digitalizare prin implementarea serviciilor de Self Check-In si SelfPay in cele mai importante unitati la nivel de grup. Sunt doar cateva proiecte care reflecta strategia noastra de dezvoltare pe care am adus-o in atentia actionarilor si investitorilor nostri inca de la inceputul anului si ne bucuram sa le confirmam si pe aceasta cale faptul ca le-am pus in aplicare", a apreciat presedintele Medlife.In al doilea semestru al anului 2019, MedLife anunta ca isi va concentra eforturile asupra dezvoltarii programului de achizitii si extinderii la nivel national si international, bugetul planificat fiind de 20 milioane euro, valoare aprobata in cadrul ultimei sedinte a AGEA."Toate firmele din grup functioneaza foarte bine, cifra de afaceri a unora marindu-se pana la zece ori de cand s-au alaturat sistemului MedLife. De altfel, in ultimii zece ani am deschis sau am achizitionat 129 de unitati medicale la nivel national, reteaua noastra de spitale si clinici ajungand la o dimensiune egala cu urmatorii trei jucatori de pe piata la un loc. Avem un plan bine structurat in continuare, prospectam si testam piata permanent si avem in acest moment discutii cu 5-6 operatori din Romania si cu alti 2-3 din Ungaria si speram ca in perioada urmatoare sa concretizam cateva tranzactii", a afirmat directorul MedLife.Conform reprezentantilor companiei, daca implementarea tuturor proiectelor anuntate va reusi, exista premise ca MedLife sa depaseasca pragul de 200 milioane de euro la finalul anului 2019.