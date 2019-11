Uber a pierdut 1,2 miliarde dolari in doar trei luni

In perioada iulie-septembrie 2019, cifra de afaceri a Uber a crescut cu aproape 30% pana la 3,81 miliarde dolari. Cu toate acestea, pierderile nete au crescut si ele pana la 1,16 miliarde dolari, de la 986 milioane dolari in perioada similara a anului trecut, in conditiile in care costurile s-au majorat cu 33% pana la 4,92 miliarde dolari."Suntem inca departe de profit in activitatea noastra de transport de persoane. Strategia noastra este simpla: sa investim masiv in urmatoarele 18 luni pe pietele unde avem incredere in capacitatea noastra de a deveni sau ramane numarul unu sau doi", a declarat directorul general de la Uber, Dara Khosrowshahi, care a dat asigurari ca firma va deveni profitabila pana la finele lui 2021.Cunoscut pentru aplicatia sa de car-sharing, disponibila in peste 700 de orase din intreaga lume, Uber si-a diversificat afacerile in ultimii ani, de la livrarea de mancare la domiciliu pana la dezvoltarea de vehicule autonome.Compania a precizat ca numarul sau lunar de utilizatori activi pe platforma sa a ajuns la 103 milioane la nivel mondial in trimestrul al treilea, de la 82 milioane in perioada similara a anului trecut.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara. In Romania, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 in Bucuresti. Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia, si a cincea din Uniunea Europeana.