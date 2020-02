Uber anunta ca va intra pe profit mai repede decat anticipa

Uber a informat ca in trimestrul patru 2019 a inregistrat pierderi de 1,1 miliarde dolari, insa a subliniat ca acest lucru este mai putin important decat faptul ca cifra sa de afaceri a inregistrat un salt de 37% pana la 4,07 miliarde dolari, depasind estimarile analistilor. De asemenea, rezervarile brute au crescut cu 28% in ritm anual, pana la 18,1 miliarde dolari, o dovada ca ramane solida cererea pentru servicii de transport si livrari de mancare."2019 a fost un an de transformare pentru Uber. Perioada cresterii cu orice cost s-a terminat", a declarat directorul general de la Uber, Dara Khosrowhsahi.Avand in vedere progresele realizate de companie in 2019 si planurile pentru acest an, Dara Khosrowhsahi se asteapta ca Uber sa inregistreze un profit net in trimestrul patru 2020, mai repede decat la finele lui 2021 cum estima anterior.Compania Uber a fost fondata in 2009 in Statele Unite ale Americii. Uber activeaza pe piata din Romania din februarie 2015, in Bucuresti, si s-a extins in 2016 in orasele Cluj, Brasov si Timisoara. In Romania, Uber are peste 450.000 de utilizatori, din care 350.000 in Bucuresti. Romania este a doua piata ca marime in regiunea central si est europeana, dupa Polonia, si a cincea din Uniunea Europeana.