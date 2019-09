5 strategii de marketing de retail pentru a atrage noi clienti

Nu este suficient insa sa recurgi la metodele traditionale de promovare pentru a-ti asigura profitabilitatea afacerii, ci trebuie sa fii mereu la curent cu noile tehnici si strategii care iti pot propulsa business-ul, ii pot creste notorietatea si te pot ajuta sa ajungi la mai multi clienti.Iata care sunt cele mai eficiente strategii de marketing pentru un magazin de retail si cum le poti pune in aplicare:De multe ori, magazinele de retail pierd pentru ca nu stiu sa isi puna in valoare produsele populare in randul clientilor sau sa isi promoveze campaniile de oferte si reduceri. De exemplu, daca ai un butic discret deschis intr-un mall, s-ar putea sa iti fie greu sa concurezi de la egal la egal cu marile magazine, mai ales daca pozitia ta in complexul comercial nu este una cu vizibilitate.In acest caz, va fi nevoie sa recurgi la masuri speciale de promovare pentru a atrage atentia asupra ta. Un roll-up banner amplasat la intrarea in mall, pe care sa iti expui cele mai bune oferte si sa le spui clientilor unde te pot gasi poate fi de mare ajutor pentru a-ti promova punctual campaniile de reduceri si pentru a-i indruma pe clienti mai usor spre magazinul tau.Un retailer care nu gaseste solutii prin care sa fie prezent si sa vanda in mediul online va avea o misiune mult mai dificila pentru a atrage si a fideliza clienti. In conditiile in care tot mai multi oameni se plang de lipsa timpului, cumparaturile online au acaparat piata.Acestea reprezinta aproape 20% din totalul cumparaturilor, iar procentul creste exponential de la an la an. Chiar daca nu iti permiti deocamdata o infrastructura care sa te ajute sa vinzi online, este extrem de important sa nu ignori puterea marketingului digital si sa aloci un buget anual pe care sa il investesti in promovarea digitala.Marfa pe care o expui in vitrine este cartea ta de vizita in ochii clientilor care trec prin fata magazinului tau. De aceea, este bine sa nu expui aceleasi produse luni la rand, ci sa le schimbi macar o data pe luna. In perioadele aglomerate, precum Black Friday sau in preajma sarbatorilor de iarna, incearca sa schimbi saptamanal produsele expuse. Astfel, magazinul tau va arata mereu ca nou si va fi mai atractiv pentru potentialii cumparatori.Un personal amabil, mereu gata sa ii ajute pe clienti cu un sfat si sa fie la dispozitia lor contribuie la crearea unei reputatii bune a magazinului in care lucreaza. La polul opus se afla vanzatorii care ii grabesc pe cumparatori, sunt plictisiti si nu incearca in niciun fel sa le fie de ajutor oamenilor care iti calca pragul, lucru care contribuie la o experienta negativa ce ii va face pe vizitatori sa nu mai vina si a doua oara.Programele de training pentru angajati, precum si o politica a firmei orientata spre clienti sunt metode eficiente prin care te poti asigura ca fiecare persoana care intra la tine in magazin are parte de o experienta pozitiva si va reveni de fiecare data cu placere.O strategie eficienta in special pentru magazinele care nu au apucat inca sa isi creeze un renume pe piata este asocierea cu alte branduri sau retaileri, in cadrul unei campanii comune. Cat timp tu si partenerul tau de business va adresati unui public comun, asocierea va fi una fireasca si va avea beneficii pentru ambele parti.Nu este nevoie sa intri intr-un parteneriat cu un competitor, poti inclusiv sa fii partener media la diverse evenimente, daca urmaresti sa cresti notorietatea business-ului tau, ori sa sponsorizezi evenimente caritabile cu care vrei ca brandul tau sa rezoneze.