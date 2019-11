Adidas isi muta in Asia fabricile robotizate din Germania si SUA

Fabricile Adidas erau menite sa faca fata cererii pentru livrarea mai rapida a noilor modele pe pietele sale principale si pentru a contracara cresterea salariilor in Asia si costurile de transport mai ridicate. Initial, producatorul german de imbracaminte si echipamente sportive intentiona sa deschida o retea globala de fabrici robotizate.Compania nu a precizat motivele inchiderii facilitatilor, insa Reuters sugereaza ca fabricile robotizate s-au dovedit a fi prea costisitoare.Martin Shankland, seful operatiunilor globale la Adidas, a precizat ca fabricile au ajutat compania sa-si imbunatateasca expertiza in productia inovativa, dar lectiile invatate vor fi folosite de furnizori deoarece este "mai flexibil si mai economic".Adidas, infiintata in 1949, a inceput in 2016 productia la fabrica robotizata "Speed Factory" din orasul german Ansbach si anul urmator a mai deschis una in Atlanta. In ultimii ani, Adidas a mutat majoritatea productiei sale din Europa in Asia, in special in China si Vietnam.