Auchan Retail Romania a deschis un nou magazin de proximitate in Bucuresti

Noul magazin aduce formatul de proximitate MyAuchan si mai aproape de locuitorii Bucurestiului, oferindu-le o experienta la cumparaturi specifica Auchan si propunand o gama de 5000 de produse alimentare, nealimentare, precum si servicii suplimentare de plata a utilitatilor si Coffee corner.Universul gastronomic pe care clientii il vor descoperi aici reuneste produse preparate pe loc, sandwich-uri si preparate ready to eat, salate, legume si fructe proaspete, produse bio, produse de bacanie, bauturi, lactate, mezeluri, carne proaspata, grill, produse de cofetarie, patiserie si panificatie proaspat coapta..Prin deschiderea magazinului MyAuchan Luica, Auchan Romania ajunge la un numar de 21 de magazine MyAuchan la nivel national: 15 magazine in statii Petrom in cadrul parteneriatului Auchan Romania si OMV Petrom si 6 magazine MyAuchan independente - 4 in Bucuresti, 1 in Craiova si 1 in Cluj,Magazinele MyAuchan completeaza reteaua celor 33 de hipermarketuri Auchan precum si a celorlalte concepte comerciale specializate: INEXTENSO, drogherii si LillaPois, Prin diversificarea formatelor sale, Auchan are ca obiectiv crearea unei experiente deosebite la cumparaturi prin acoperirea unei mari varietati de nevoi si prin adaptarea permanenta la cerintele consumatorilor.