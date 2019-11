Black Friday 2019 in Romania sau batalia pentru cine fura startul la reduceri

Estimarile PayU Romania, publicate recent, arata ca romanii vor face cumparaturi cu ocazia "Black Friday 2019" in valoare de 1,2 miliarde de lei, in crestere cu 20% fata de editia de anul trecut, din acest total peste 360 de milioane de lei fiind reprezentate de tranzactiile online, mai mult cu 25% de la an la an.Pe de alta parte, Consiliul Concurentei remarca, in aceeasi perioada a anului trecut, faptul ca preturile la care se aplica reducerile (preturile de referinta, care apar "taiat") afisate de catre comerciantii online erau mai mari decat nivelul prevazut de lege pentru aproximativ 80% din produsele monitorizate. In plus, in 20% dintre cazuri, preturile erau chiar mai mari decat in mod obisnuit.In acest an, Autovit.ro pregateste trei zile de "Black Friday" pentru cei care vor sa isi cumpere o masina de pe cea mai mare platforma online din Romania destinata comercializarii de autoturisme noi si rulate. Pentru ca este o decizie importanta, consumatorii nu trebuie sa ia o decizie intr-o singura zi. Astfel, cea de-a sasea editie de "Black Friday" pe Autovit.ro se va derula in perioada 13-15 noiembrie, oferind mai mult timp cumparatorilor sa isi gaseasca masina dorita.Ofertele pregatite de catre partenerii Autovit.ro depasesc 100 de autoturisme de la cei mai cautati producatori, precum Volkswagen, Ford, Dacia, Opel, Renault, Seat, Mercedes, Audi, BMW, Volvo. Ca valoare a discountului, vor exista masini si cu 14.000 euro mai ieftine decat in mod obisnuit, anunta compania.La randul sau, retailerul online elefant.ro incepe sezonul campaniilor de shopping cu Singles' Day pe 11 noiembrie, dupa care pe 12 noiembrie va fura startul cu "Black Friday". In cele doua campanii, peste 100.000 de produse din catalogul elefant.ro vor intra in ofertele ambelor campanii."Am constatat in anii precedenti ca multi romani deja se gandesc la cadourile de final de an si incep cautarile tot mai devreme in fiecare sezon. In 2019, elefant.ro va da startul campaniilor de reduceri de la final de an cu Singles' Day, cel mai mare eveniment de shopping la care participa anual sute de milioane de consumatori din intreaga lume. Estimam ca la finalul saptamanii viitoare vom avea de livrat jumatate de milion de carti, 100.000 de parfumuri si zeci de mii de alte cadouri. Ambele evenimente de shopping vor fi comunicate exclusiv in medii digitale. Acesta este pariul nostru in 2019. O treime dintre comenzi ne asteptam sa fie livrate prin reteaua de pickup-points din intreaga tara", sustine Radu Metes, director de marketing la elefant.ro.iStyle, Ideall.ro si eMag sunt aliniati pe acelasi front cand vorbim despre campania "Vinerea Neagra" a reducerilor, evenimentul de shopping fiind programat in intervalul 15-17 noiembrie.In schimb, Media Galaxy si Altex au ales sa faca nota discordanta, preferand o marja de derulare a campaniei promotionale de... peste o luna, respectiv intre 1 noiembrie si 4 decembrie.La fel de "ofertanti" si generosi cu perioada de reduceri se dovedesc si marile hypermaketuri, cum ar fi Carrefour pentru care "Black Friday" este o continua si infinita sarbatoare.Metoda oportunitatii de moment este practicata de Auchan si Cora, care lipesc din cand in cand pe unele produse eticheta cu "Black Friday" sau oferta cu acordarea de vouchere clientilor care achizitioneaza produsele unui anumit brand. Totul, insa, fara un orizont tintit strict pe "Black Friday"...In schimb, iubitorii de carte au la dispozitie oferta celor de la Libris.ro, cea mai mare librarie online din Romania, si care se traduce in reduceri de pana la 95%, pe data de 15 noiembrie, la 190.000 de titluri. Odata cu derularea "Black Friday" in acest an, reprezentantii companiei estimeaza o crestere cu peste 30% a numarului de comenzi, fata de anul trecut.Telekom Romania anunta campania "Black Friday", in perioada 8 - 24 noiembrie 2019, ocazie cu care va avea reduceri de pana la 85% la peste 100 de modele de telefoane achizitionate exclusiv online, impreuna cu un abonament Mobil Nelimitat cu minute nationale si SMS-uri nationale nelimitate, 100 de minute internationale catre fix/mobil si Bonus Net Nelimitat 4G, la 6 euro/luna (TVA inclus) plus doua luni de abonament gratuite.Oferta de la Telekom include, in intervalul mentionat, telefoane de la producatori, precum: Samsung, Apple, Huawei, Nokia, Lenovo, HTC si Allview. Telefonul Huawei P20 este disponibil la pretul promotional de 1.199 lei (TVA inclusa), in urma unei reduceri de 37%, Allview X4 Soul Infinity, disponibil la pretul promotional de 69 de lei (TVA inclusa) - cu reducere de 85%, dar si Samsung Galaxy Note 9, la pretul promotional de 2.499 lei (inclusiv TVA) sau Iphone 7 - cu reducere de 44%, la pretul de 1.999 lei (inclusiv TVA).Retailerul de produse IT&C, electronice si electrocasnice Flanco deruleaza, deja, din 25 octombrie, o noua editie a campaniei promotionale "Black Friday", pana pe 23 noiembrie, si pe durata careia vor fi oferite reduceri de pana la 80%. Discounturile vor fi oferite la peste 750.000 de produse, in 155 de magazine din 114 orase din Romania, precum si online, pe propria pagina de Internet. Pe rafturile fizice si virtuale ale retailerului vor fi disponibile peste 100.000 de televizoare, 65.000 de telefoane, 300.000 de electrocasnice mari si mici, precum si sute de mii de alte produse din gamele IT, gaming, auto, gadget, scule si unelte sau fitness.In acelasi timp, clientilor Flanco le sunt oferite multiple facilitati de achitare a cumparaturilor de Black Friday, de la creditele in rate fixe si pana la plata in 2-40 de rate, fara dobanda, prin cardurile de credit.De asemenea, Black Friday 2019 aduce si o tombola aniversara. Toate bonurile de cumparaturi din reteaua nationala de magazine si toate comenzile plasate pe flanco.ro vor intra in tragere la sorti, iar 100 de clienti isi vor primi banii inapoi pentru cumparaturile efectuate, sub forma de card cadou, mentioneaza retailerul.evoMAG anunta ca incepe, nu prima, ci a doua runda de "Black Friday", in perioada 8 - 14 noiembrie, cu reduceri ce vor ajunge pana la 86%, si adauga in portofoliu noi produse la preturi reduse, din categorii precum telefoane mobile, portabile, sport & fitness, electrocasnice etc.Pe lista reducerilor se afla: Samsung Galaxy S8 Plus (la 2.199 de lei), smartwatch Huawei Watch GT Fortuna (649 lei), trotineta electrica pliabila Xiaomi (2.199 de lei), televizor LED Samsung 80 cm (749 de lei), laptop Asus VivoBook (799 de lei) si multifunctional HP Deskjet (269 de lei).kika, unul dintre cei mari cunoscuti retaileri de mobila si decoratiuni, anunta reduceri de "Black Friday" de pana la 55% la peste 400 de articole, in magazinele din Bucuresti Militari si Pallady, o parte din produsele selectionate fiind disponibile si online, pe kika.ro. Ofertele de Black Friday la kika sunt valabile in perioada 15 noiembrie - 1 decembrie si sunt disponibile atat la articole de mobilier, cat si la corpuri de iluminat, decoratiuni, perdele si metraje.In plus, conform retailerului austriac, in magazinele kika Militari si Pallady, majoritatea produselor vor putea fi comandate la pret redus chiar si dupa epuizarea stocului local. In acest sens, cei care isi doresc un obiect aflat in promotia Black Friday, dar nu mai este disponibil in depozitul local, il pot achizitiona la pret redus, pana la data de 1 decembrie, produsul urmand sa fie livrat din depozitele externe.Printre produsele care vor avea preturi reduse de Black Friday se numara: canapeaua "Greta", diponibila in doua variante de culoare - pret Black Friday 599 lei, reducere 40%; coltarul "Smile", patru variante de culoare, cu functie pat si lada - pret Black Friday 1.599 lei, reducere 50%; fotoliul "Scotty", disponibil in sapte variante de culoare - pret Black Friday 499 lei, reducere 28%.O alta categorie de produse apreciate este cea a dormitoarelor. In oferta kika de Black Friday intra atat dulapuri cu usi culisante, paturi tapitate, saltele premium, dar si dormitoare set cum ar fi "Barcelona", mobilier fabricat in Germania, ce include dulap cu usi culisante, cadru de pat si doua noptiere. In perioada Black Friday, acesta va fi disponibil la 1.679 lei, pret redus cu 30%.Fashion Days.ro a anuntat derularea campaniei de reduceri "Black Friday" in perioada 13 - 15 noiembrie, atat in aplicatia mobila, cat si pe fashiondays.ro. Pe durata intervalului mentionat, aproape 120.000 de produse vor fi predate curierilor pentru livrare pana in seara zilei de 14 noiembrie.Clientii Fashion Days vor putea alege dintre 1,5 milioane de produse de incaltaminte, imbracaminte si accesorii, insumand cea mai mare valoare de stoc din an, de 175 de milioane de lei. De asemenea, peste 3,3 milioane de vizite sunt asteptate pe parcursul intregului eveniment, cu peste 70% din valoarea comenzilor estimata a fi plasata din aplicatia Fashion Days, in timp ce numarul de aplicatii instalate in perioada Black Friday pe telefoanele mobile va ajunge la 600.000.Printre brandurile cu cele mai mari discounturi de Black Friday se vor regasi: Nike (pana la -50%), UGG (pana la -40%), Trespass (pana la -80%), New Balance (pana la -50%), Columbia (pana la -60%), Liu Jo (pana la -60%), Guess (pana la -50%), Love Moschino (pana la -65%), Michael Kors (pana la -40%), Pepe Jeans London (pana la -60%), Napapijri (pana la -80%), Fossil (pana la -60%), Levi's (pana la -60%), Puma (pana la -60%), Timberland (pana la -65%), dar si branduri aflate la prima aparitie in campania de reduceri, precum s.Oliver, Marc Jacobs, GAP si Replay.O optiune de livrare rapida a produselor comandate este Easybox, varianta cu cea mai mare crestere in ultimele sase luni, 20% dintre comenzile Fashion Days plasate in luna octombrie fiind livrate in cele peste 85 de lockere din Bucuresti si Ilfov. Volumul de comenzi estimat, in perioada Black Friday 2019, incurajeaza plata online si ridicarea coletelor in interval de 36 de ore.Nici sistemul bancar nu iese din schema de "Black Friday". In acest context, Banca Transilvania anunta "Bank friday", o zi a creditelor cu dobanda 0% la achizitia in leasing a 50 de masini full electrice si asigurare la cota preferentiala de 2,5%, organizata pe data de 15 noiembrie.Conform bancii, finantarea se deruleaza prin BT Leasing, cu avans de 20%-50% pentru autovehicule full electrice noi de la dealer autorizat si o perioada de finantare de pana la 3 ani. Oferta este atat pentru companii, cat si persoane fizice.Prima campanie Bank Friday a fost anuntata de Banca Transilvania in anul 2014. Pe langa lansarea conceptului de shopping bancar online pe piata bancara, banca a derulat o serie de campanii tematice, inspirate din trenduri sau diferite evenimente, cum ar fi: Bank to School, DragoBT, Banksylvania, Un Mai Muncitoresc, BaBeTe, Bankschet, Ziua Barbosilor, Ziua iubitorilor de cafea sau Cea mai lunga zi.Sintagma 'Black Friday' apare pentru prima data in articole publicistice ale vremii inca din secolul XIX, in Statele Unite ale Americii (SUA). Asocierea sarbatorii promotiilor se face, la acel moment, cu criza financiara din 1869. Cea mai veche invocare cunoscuta sub numele de 'Vinerea Neagra', care se refera la cumparaturile facute in cea de-a doua zi dupa Ziua Recunostintei, a aparut intr-un buletin de relatii publice din anul 1961. Numele si originea sarbatorii sunt impamantenite in Philadelphia.In ianuarie 1966, se stabileste definitiv titulatura de 'Black Friday', prin care se deschide oficial sezonul de cumparaturi de Craciun in centrul orasului. Este momentul in care blocajele din trafic sunt masive, iar trotuarele devin neincapatoare.La nivel mondial, ultima zi de vineri din luna noiembrie da semnalul inceperii promotiilor de sarbatori, originea zilei cu mari reduceri de pret fiind in SUA, unde prima vineri de dupa Ziua Recunostintei marcheaza debutul cumparaturilor pentru Sarbatorile de iarna, iar retailerii ofera discounturi semnificative."Black Friday" a fost organizat pentru prima oara in Romania in anul 2011, iar 2015 a fost anul in care vanzarile online le-au depasit, pentru prima data, pe cele traditionale, valoarea cumparaturilor situandu-se la peste 100 de milioane de euro.