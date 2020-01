Cel mai mare retailer online din Rusia a intrat pe piata din Europa, prin Polonia

Intr-un comunicat de presa, grupul Wildberries a precizat ca a deschis primul sau punct de livrare din Varsovia, ambitia sa fiind sa deschisa aproximativ 100 de puncte de livrari in Polonia. Marca a pus la punct si o pagina de Internet dedicata special pietei europene."Polonia nu a fost aleasa la intamplare pentru a fi prima tara din Uniunea Europeana in care intram. Polonia are o situatie geografica interesanta, piata de e-commerce creste rapid, iar oamenii sunt deschisi la ideea de shopping online", a declarat directorul de dezvoltare de la Wildberries, Vyacheslav Ivashchenko.Specializat pe imbracaminte, Wildberries propune clientilor sai livrarea la domiciliu sau la puncte de livrare echipate cu cabine de proba. Pana acum marca era prezenta in cinci tari (Rusia, Belarus, Armenia, Kazahstan si Kargastan ), toate din fosta URSS.Wildberries a fost infiintat in anul 2004 de cuplul Vladislav si Tatyana Bakalchuk, care intre timp a devenit a doua cea mai bogata femeie din Rusia potrivit revistei Frobes. Marca primeste, in medie, 750.000 de comenzi pe zi, iar in 2019 vanzarile sale au depasit 3,1 miliarde euro, in crestere cu 94% comparativ cu 2018.De mai multi ani comertul online este intr-o crestere exploziva in Rusia, in pofida faptului ca economia rusa inregistreaza o crestere modesta. In prima jumatate a anului trecut, cifra de afaceri a primelor trei mari companii de retail online din Rusia, Wildberries, Apteka.ru (farmacie online) si Ozon (versiunea rusa a site-ului american de comert online Amazon), a inregistrat o crestere de 107%.