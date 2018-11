Grupul Futureal anunta un exit de 19 milioane de euro din ParkLake

Futureal a participat la dezvoltarea ParkLake prin finantarea Caelum Development, companie care detine 50% din centrul comercial.Grupul Futureal se va concentra in Romania pe dezvoltarile rezidentiale, prin divizia Cordia, care a anuntat recent un program de investitii in valoare de 50 de milioane de euro pentru urmatorul an de activitate, parte din planul de afaceri pe termen lung pentru piata locala. Compania intentioneaza sa livreze pe piata din Bucuresti circa 500 de apartamente pe an, destinate segmentelor medium si medium-high.ParkLake a fost inaugurat in septembrie 2016, in urma unei investitii totale de 180 de milioane de euro. Centrul comercial are o suprafata totala inchiriabila de 70.000 de metri patrati, cu peste 200 de magazine, inclusiv 23 de restaurante, un cinematograf multiplex si parcare subterana cu pana la 2.600 de masini.Parklake a fost dezvoltat printr-un parteneriat 50% / 50% intre Sonae Sierra si Caelum Development."Prin intermediul parteneriatului cu Caelum am contribuit la dezvoltarea unui produs care a devenit unul dintre cele mai importante centre comerciale din Bucuresti. Vedem un potential semnificativ in piata de real-estate din Romania, pentru care am gandit un program de investitii pe termen lung. Parcului20 este un proiect-pilot in portofoliul nostru de rezidential si presupune o investitie de circa 40 de milioane de euro, care urmeaza sa fie derulata pe durata a trei ani", declara Gabor Futo, fondator al Futureal Group.Futureal, unul dintre cei mai mari dezvoltatori din Europa Centrala si de Est, se implica pe piata romaneasca prin divizia de investitii rezidentiale Cordia. Portofoliul de dezvoltari si active al grupului se ridica la 2,7 miliarde de euro.Recent, Cordia Romania a anuntat demararea dezvoltarii Parcului20, un ansamblu rezidential cu 469 de apartamente situat in zona Expozitiei din nordul Bucurestiului. Prima faza a complexului consta in 260 unitati, a caror dezvoltare va incepe pana la sfarsitul acestui an, termenul de predare fiind septembrie 2020."Bugetul pentru investitii al Cordia Romania pentru urmatorul an de activitate se ridica la 50 de milioane de euro. Din acesta, o parte va merge spre dezvoltarea ansamblului rezidential Parcului20, iar o alta parte este destinata altor activitati investitionale, printre care si achizitia de noi terenuri. Am achizitionat deja trei terenuri pe care intetionam sa construim 1.300 de apartamente in anii urmatori. Suntem in discutii avansate pentru alte doua terenuri in zona de centru-nord a Bucurestiului. Ritmul de dezvoltare al Cordia Romania este de a livra 500 de apartamente pe an", declara Mauricio Mesa Gomez, CEO Cordia Romania.Obiectivul major al Cordia Romania este sa devina principalul dezvoltator regional de proiecte rezidentiale si sa isi extinda activitatea prin realizarea unor proiecte sustenabile care sa puna in valoare comunitatile locale existente.Futureal este unul dintre cei mai importanti dezvoltatori si investitori in real estate din Europa Centrala si de Est si se afla in top 10 cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Europa.Din momentul infiintarii sale, portofoliul grupului Futureal a inclus mai mult de 100 de proiecte de real estate, cu o valoare totala de 3 miliarde de euro si o suprafata de peste 2 milioane de metri patrati. Unul dintre proiectele de referinta ale grupului Futureal este Corvin Promenade, cel mai mare proiect de regenerare urbana din Europa Centrala si de Est.In 2010, proiectulului i-a fost decernata distinctia "European Commercial Property Award for the Best Mixed Use Development" si, in 2014, compania a primit "Urban Land Institute's (ULI) Global Award for Excellence", considerat a fi Oscarul dezvoltarii urbane si din domeniul real estate.Subsidiara grupului Futureal, Cordia este cel mai mare dezvoltator de real estate din Ungaria. Cordia are in desfasurare 50 de proiecte rezidentiale in Ungaria si in alte tari din regiune printre care Romania si Polonia. Cordia a vandut deja 4.300 de locuinte si construieste in prezent aproape 4.000 de apartamente.ParkLake, centru comercial care a obtinut certificarea BREEAM Excellent, a creat o suprafata verde suplimentara de 22.000 de metri patrati, cu peste 250 de copaci, care acum gazduieste evenimente in aer liber, divertisment si sport din Bucuresti. Centrul comercial beneficiaza de o terasa de 2.000 mp care face legatura cu zona de relaxare, iar zona de food se afla deasupra spatiului de 1.000 mp destinata concertelor, spectacolelor si expozitiilor.Printre chiriasii-ancora din ParkLake se numara Carrefour, Media Galaxy, grupul Inditex cu toate brandurile sale (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Zara Home and Oysho), H&M, Kotton, New Yorker, LCWaikiki, grupul LPP cu toate brandurile sale (Reserved, Mohito, Sin Say, House and Cropp) si Forever 21. Alte branduri existente in ParkLake sunt Collective, Levi's, Tommy Hilfiger, Gant & Lacoste, Desigual, Swarovski, Douglas, Sephora, Mac, Bobbi Brown, Carturesti, MaxiToys, Smyk, Lego, Hervis, Intersport, Nike, Adidas, Reebok si Sketchers. Oferta Parklake de divertisment si activitati sportive este completata de un cinematograf multiplex cu 14 ecrane operat de Cinema City si un centru WorldClass.