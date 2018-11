Ikea anunta un program masiv de restructurare in urma schimbarii comportamentului consumatorilor

Grupul suedez este in mijlocul unei transformari cu privire la amplasarea mai multor magazine in centrul oraselor pentru a ajunge mai usor la consumatori. In acest sens, a deschis mai mult de o duzina de mici showroom-uri in orase precum Londra si Paris, pentru a satisface mai bine nevoile cumparatorilor urbani, transmit DPA, Reuters, AP si MarketWatch."Observam ca sectorul de retail se schimba intr-un ritm si intr-un grad pe care nu l-am mai vazut inainte", a afirmat miercuri directorul general al Ikea, Jesper Brodin.Strategia companiei suedeze este sa ajunga direct in living room-urile consumatorilor prin cresterea operatiunilor digitale, online shopping si oferirea de servicii mai bune celor care au nevoie de livrare la domiciliu. Accentul pe marile depozite va ramane, dar va fi temperat de alte prioritati.Aceste masuri ar urma sa duca la crearea a 11.500 de locuri de munca pe plan global pana in 2020. Totusi, aproximativ 7.500 din cei 160.000 de angajati ai Ikea ar putea fi concediati, in special in domeniul administrativ, cum ar fi comunicatii si resurse umane.Compania va deschide 30 de noi magazine in centrele oraselor, pentru a-si spori numarul de clienti, va investi in livrare, in extinderea gamei de servicii oferite si in operatiuni digitale.In anul fiscal incheiat la 31 august, vanzarile Ikea in moneda locala au crescut pe plan global cu 4,5%, la 28,8 miliarde de euro (44,6 miliarde de dolari).Magazinul Ikea din Romania a fost al 253-lea deschis in a 35-a tara, pe 21 martie 2007. Pana in luna martie 2010, a fost operat in sistem de franciza locala, iar dupa aceea Ikea Romania a devenit parte din Ikea Group. Acesta detine 367 de magazine in 30 de tari.