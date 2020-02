Magazinul Bucuresti a fost restaurat si va fi redeschis, dupa o investitie de 6,5 milioane de euro

Cladirea care pastreaza la intrare vitrinele cu sticla curba, specifice magazinului emblema din perioada interbelica, este proiectata pentru a gazdui sub acelasi acoperis spatii de retail, birouri de clasa A si HoReCa.Magazinul Bucuresti este amplasat la intersectia strazilor I.C. Bratianu si Lipscani din Capitala, intr-o zona care dispune de peste 2.600 de locuri de parcare in proximitate, in zonele Universitate, Intercontinental, Cocor si Unirii.Cladirea are o suprafata totala inchiriabila de aproximativ 3.150 metri patrati, distribuita pe sapte niveluri, care poate acomoda chiriasi din zona de retail, birouri si spatii de co-working, dar si servicii."La 90 de ani de la inaugurare, Magazinul Bucuresti renaste in acelasi spatiu ultracentral, dar adaptat standardelor actuale. Cladirea pastreaza fatada de altadata si reintroduce elemente emblematice ale arhitecturii initiale, modernizate pentru a se potrivi noului design, printre care copertina de la parter, axul central din sticla la fatada principala si vitrinele cu sticla curba, unice la vremea constructiei.Totodata, noul magazin poarta inca urmele istoriei sale bogate, avand integrate elemente originale recuperate partial in timpul demolarilor, cum sunt piscoturile de pardoseala, diferite elemente metalice ornamentale de la vitrinele curbe si elemente de marmura", a spus Radu Moldoveanu, reprezentantul proprietarilor Magazinului Bucuresti in Romania.Construit in perioada interbelica, Magazinul Bucuresti a devenit unul dintre cele mai importante centre comerciale de dinainte de '89, dar dupa Revolutie a fost abandonat.In 2010, Magazinul Bucuresti a fost retrocedat mostenitorilor familiei Bunescu, care a ridicat cladirea in urma cu aproape un secol, iar trei ani mai tarziu a fost cumparat de investitorii de origine olandeza Gerard Heinen si Johannes Jozefus Maria Baakman, cu peste 4 milioane de euro.Cei doi investitori fac parte dintr-un grup de oameni de afaceri din Olanda, care detine mai multe spatii in centrul istoric al Capitalei, fiind printre cei mai mari proprietari privati din zona.Lucrarile de reconstructie ale Magazinului Bucuresti au inceput in septembrie 2018 si au fost finalizate in mai putin de un an si jumatate."Magazinul Bucuresti a fost dintotdeauna un adevarat reper al centrului istoric al Capitalei. La 90 de ani de la constructie, ne-am dorit sa readucem bucurestenilor acest reper si sa punem din nou cladirea pe harta Bucurestiului.Astazi, noul Magazin Bucuresti continua sa scrie istorie, fiind gata sa intampine noii chiriasi intr-o cladire care readuce istoria intr-un spatiu de clasa A, la cele mai moderne standarde", au spus investitorii care detin Magazinul Bucuresti.Discutii pentru inchirierea spatiilor sunt deja in derulare, agent exclusiv fiind compania de consultanta imobiliara Colliers International.Magazinul Bucuresti a fost construit in anul 1930. Initial a fost denumit Magazinul Popp&Bunescu, dupa fondatorii sai, Bucur Bunescu si Nicolae Popp. In 1948, cladirea a fost nationalizata si a devenit astfel Magazinul Universal Bucuresti.Dupa 1989, activitatea centrului comercial a fost sistata, iar in 2003 fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie a intrat in posesia pachetului majoritar al SC Bucuresti SA, proprietara Magazinului Bucuresti la acea data.In 2010, Magazinul Bucuresti a fost retrocedat mostenitorilor familiei Bunescu, iar in 2013 a intrat in proprietatea investitorilor olandezi Gerard Heinen si Johannes Jozefus Maria Baakman.Noii proprietari au obtinut autorizatie pentru reconstructia magazinului in 2017, iar la 90 de ani de la deschidere, in 2020, Magazinul Bucuresti reintra in circuitul comercial si in peisajul urban bucurestean, continuand astfel sa scrie istorie.