Studiu ANPC: 22% dintre produsele analizate prezinta diferente in Romania fata de cele din Vest

"Am verificat in functie de etichetele care ne-au fost prezentate in studiul european. Acolo au fost analizate 128 de produse. Din aceste 128 de produse au fost gasite in Romania produse identice de acelasi producator, dar unele dintre ele veti vedea cu cantitati diferite, diferente privind compozitia, cu absenta unor ingrediente, sau cu prezenta altor ingrediente, diferente privind proportiile anumitor ingrediente sau diferente privind parametri rezultati din declaratiile nutritionale. Au fost gasite 79 de produse, s-au constatat diferente la un numar de 18, reprezentand 22,78% din totalul produselor verificate", a spus Paul Anghel.El a precizat ca Autoritatea nu doreste sau nu poate sa spuna in mod clar daca exista sau nu dublul standard.Printre produsele la care s-au identificat diferente, Paul Anghel a mentionat printre altele Freeway, Fanta si Milka.Astfel, in Romania sucul Freeway contine 3% suc de portocale, iar in Spania ajunge la 8% si in Franta la 10%, iar in Italia la 20%. In cazul sucului Fanta, in Romania continutul de suc de portocale este de 5%, iar in Spania de 8%, Franta 10% si in Italia de 12%.De asemenea, Ignat Arsenov, director general al Comisiei pentru Protectia Consumatorului din Bulgaria, a declarat ca in aceasta perioada institutia deruleaza un proiect prin care vrea sa vada daca exista produse cu dublu standard pe piata din Bulgaria.Rezultatele studiului vor fi gata la inceputul anului viitor si o prima masura care va fi luata va fi aceea de a informa consumatorii asupra eventualelor diferente de calitate.Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor din Romania, in colaborare cu Comisia pentru Politica Economica, Reforma si Privatizare din cadrul Camerei Deputatilor, a organizat marti conferinta pan-europeana "Consolidarea aplicarii legislatiei privind siguranta produselor (alimentare si nealimentare) in UE".