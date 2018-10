Oamenii de afaceri trag semnalul de alarma: Dragi decidenti, ne ducem de rapa!

Intr-o conferinta de presa sustinuta marti, Dragos Anastasiu, presedintele Camerei de Comert Romano-Germane, membra a CDR, a aratat cat de dramatica este criza de pe piata fortei de munca, oferind drept exemplu un antreprenor care a pus pe picioare un restaurant, pe care insa nu-l poate deschide pentru ca nu a gasit nici macar un ospatar."Din punctul meu de vedere,si noi ne ocupam de toate balivernele din lume, cu justitia, cu toate... minunat, dar mai facem si treaba in tara asta? Pentru ca, daca nu avem forta de munca, nu putem face nimic. Si tot balmajim intre noi. Haideti sa lansam un apel extrem de clar:E simplu, nu este complicat si o spunem de mai multi ani si o tot balmajim intre noi", a aratat Anastasiu.El a mai spus ca Guvernul, daca tot vrea sa stabileasca un salariu minim, ar trebui sa faca acest lucru la nivel regional, intrucat in anumite zone defavorizate acest lucru ar putea duce la plecarea unor investitori, care, de regula, sunt pragmatici si chiar cinici."Totodata, nu cred ca salariul minim ar trebui sa fie legat de studii sau de vechimea in munca, ci de productivitatea pe care o are. Iar, iar productivitatea, prin educatie. Insa aceste lucruri nu se pot face peste noapte", a continuat Anastasiu.De asemenea, in opinia lui Iancu Guda, reprezentant al Coface, companie membra a CDR, atata vreme cat avem 30% din PIB economie subterana nu putem acorda 6% din PIB educatiei, asa cum ar trebui, pentru a veni in intampinarea cererii de pe piata muncii."In ce alocam bani? In salarii si in ajutoare sociale. Doi din trei lei merg in directia aceasta. Si este stupid, pentru ca nu avem coerenta: cum sa incurajezi munca in acest fel?", s-a intrebat Guda.El a aratat ca ajutoarele sociale au crescut cu 50% in ultimii cinci ani, ceea ce ii incurajeaza pe oameni mai mult sa stea acasa decat sa munceasca."Apoi salariile, fara considerente de responsabilitate, fara criterii de performanta, cresc cu 24% in ultimul an, in sectorul public. Au fost marite cu 50% in ultimii trei ani si s-au dublat in ultimii cinci ani. Din pix. Pentru un milion de votanti, angajati in sectorul public", a acuzat Guda.Reprezentantul CDR a criticat si intentia Guvernului de a creste salariul minim de la 1 noiembrie."Cei care sunteti in companii private stiti ca, atunci cand ai veniturile sub cheltuieli si esti pe pierdere, n-ai cum sa cresti salariile in ritmul asta haotic, pe datorie, impovarand si sacrificand generatiile viitoare. Si ce faci? Intr-o piata de munca deja tensionata,? Sa pui presiune si mai mare pe sectorul privat? Si, daca nu a fost suficient, mai vii si cu un salariu minim pe economie, apropo, in doua saptamani. Daca va ganditi la bugetul pentru luna urmatoare sau la cum supravietuiti luna urmatoare, iata inca 8% crestere pe salariul minim in doua saptamani. In conditiile in care o treime din forta de munca este platita la acest nivel", a adaugat el.Totodata, intr-un studiu realizat de PwC Romania si prezentat la conferinta de marti, se arata ca Romania va avea un deficit de forta de munca de 1,1 milioane persoane in 2021, daca nu se iau masuri, iar o posibila solutie ar fi reactivarea unor persoane care acum nu muncesc."Trebuie sa ne uitam la categoriile de populatie care ar putea deveni active pe piata fortei de munca, iar intr-un scenariu conservator, acest deficit se va putea reduce la 400.000, iar, intr-un scenariu optimist, chiar am putea vorbi de un mic surplus", a mai aratat reprezentanta CDR, a afirmat Oana Munteanu, reprezentant al PwC, companie membra a Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei.Potrivit calculelor, exista intre 600.000 si 1,2 milioane de persoane inactive, care pot fi integrate pe piata muncii."Cine sunt aceste persoane? Avem partea de someri inregistrati. Cifrele din somaj arata foarte bine, problema este ca cifrele de somaj oficial nu respecta dimensiunea persoanelor neocupate, pentru ca este vorba doar despre somerii inregistrati. Este vorba de. In plus, avem 3,2 milioane de pensionari sub 79 de ani care au potential de continuare a activitatii. De asemenea, avem 1,2 milioane de persoane in educatie, care au peste 15 ani si care au potential de activare. Totodata, vorbim de o categorie, poate cea mai interesanta: alte persoane inactive", a adaugat Munteanu.Acestia din urma sunt peste un milion si nu se cunoaste exact cu ce se ocupa."Nu sunt nici persoane angajate, nici in educatie, nici pensionari. Putem presupune ca in aceasta categorie intra un numar mare de persoane care stau acasa pur si simplu si au grija de familie, de gospodarie. Poate o parte activeaza pe piata fortei de munca, dar in zona neagra, sau poate nu sunt numarati ca emigranti, dar lucreaza sezonier in afara tarii", a explicat reprezentanta CDR.In opinia sa, aceasta populatie are o pondere importanta, pe care Romania ar trebui sa mizeze pe viitor pe piata muncii."Am calculat in doua scenarii, respectiv daca 10% si 20% dintre aceste persoane vor fi activate pe piata fortei de munca, ar insemna, teoretic, intre 600.000 si 1,2 milioane de noi persoane exista in tara aceasta cu potential de a fi folosite de catre economie", a mai spus Munteanu.