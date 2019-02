Aproape jumatate din angajatii cu contract individual de munca au primit salariul minim pe economie in 2018

Potrivit unui comunicat al PIAROM, remis marti AGERPRES, anul trecut, la 1 octombrie,, respectiv: 39,20% dintre CIM cu norma intreaga erau incheiate la valoarea salariului minim pe economie, in timp ce alte 8,94% depaseau cu putin salariul minim pe economie (sub 2.150 lei).Numarul contractelor de munca pentru norma intreaga (CIM) a crescut in perioada octombrie 2017 - octombrie 2018 cu 4,09%, respectiv cu aproximativ 213.000, ajungand la circa 5,42 milioane, potrivit unui comunicat al Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM).Informatia reiese din statisticile preliminare publicate de PIAROM privind dinamica fortei de munca din Romania in perioada mentionata, rezultate in urma prelucrarii datelor extrase din Registrul de Evidenta a Salariatilor, corelate cu statisticile Eurostat, cu informatiile publicate de Oficiul National al Registrului Comertului, precum si cu structura nomenclatoarelor COR si CAEN.Pe grupe majore de ocupatii (grupe majore COR), cea mai mare crestere s-a inregistrat la grupa 2 - specialisti in diverse domenii de activitate, cu 53.827 de noi contracte (+5,45%), grupa 5 - lucratori in domeniul serviciilor, cu 41.828 noi contracte (+5,07%), si grupa 3 - tehnicieni si alti specialisti in domeniul tehnic, cu 36.944 de noi contracte (+6,96%), noteaza PIAROM.Singura grupa majora de ocupatii care a inregistrat o scadere a numarului de contracte de munca a fost grupa 8 - muncitori calificati si asimilati (-9.734 CIM, -1,41%) . Pe de alta parte, aceasta reducere a fost compensata de cresterea de la nivelul grupei 8 - operatori la instalatii si masini, asamblori de masini si echipamente (+15.069 CIM, +2,44%).Numarul de muncitori necalificati (grupa 9 COR) a continuat ritmul de crestere inregistrat in anii anteriori (+26.006 CIM, +3,29%), cu precizarea ca acest ritm a fost sub nivelul cresterii medii inregistrate la nivelul economiei nationale (+4,09%).Pe ocupatii (coduri COR), cea mai importanta crestere s-a inregistrat la nivelul muncitorilor necalificati la demolarea cladirilor (+10.699 CIM, +13,13%), soferilor de autoturisme si camionete (+8.110 CIM, +7,71%) si lucratorilor comerciali (+7.066 DIM, +4,94%).Pe de alta parte, cele mai importante reduceri ale numarului de contracte individuale de munca au fost inregistrate preponderent la nivelul sectorului de munca necalificata. Astfel, intre primele patru coduri COR cu dinamica negativa a numarului de CIM se regasesc trei ocupatii din industria confectiilor, respectiv: muncitor necalificat in industria confectiilor (-8.901 CIM, -9,41%); confectioner-asamblor articole din textile (-2.512 CIM, -6,9%); operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice (-2.023 CIM, -9,45%).Pe grupe principale de activitati economice (sectiuni CAEN), cele mai multe locuri de munca au fost create in comert (+33.535 CIM, respectiv + 3,7%, ajungand la 889.415 CIM), informatii si comunicatii (+16.740 CIM, respectiv +9,49%, ajungand la 176.307 CIM) si transport si depozitare (+15.433 CIM, respectiv +4,05%, ajungand la 381.083 CIM).Cele mai dinamice trei sectoare economice (coduri CAEN), in perioada octombrie 2017 - octombrie 2018, au fost: activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client) - Cod CAEN 6201 (+9.428 CIM, +15,69%); lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale - Cod CAEN 4120 (+9.032 CIM, +4,98%); transporturi rutiere de marfuri - Cod CAEN 4941 (+8.500 CIM, +5,58%).Cele mai mai mari reduceri ale numarului de contracte de munca s-au inregistrat la nivelul sectoarelor: fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) - Cod CAEN 1413 (-9.937 CIM, -10,19%); fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - Cod CAEN 2931 (-5.545 CIM, -6,17%); fabricarea incaltamintei - Cod CAEN 1520 (-4.367 CIM, - 9,67%)."PIAROM apreciaza ca numai prin cunoasterea si constientizarea deplina a unor indicatori cantitativi si calitativi privind structura si dinamica pietei muncii, precum cei prezentati anterior, este posibila o dezvoltare omogena si sustenabila a fortei de munca, corelata cu domeniile de competitivitate si cu prioritatile investitionale ale Romaniei. In prima jumatate a anului 2019, PIAROM va lansa in spatiul public un nou studiu privind forta de munca care, ca element de noutate, va realiza in premiera o analiza asupra nivelului de ocupare in domeniile incluse in Strategia Nationala de Competitivitate, document care ar trebui sa reprezinte o componenta strategica a dezvoltarii economice echilibrate a economiei nationale", se arata in comunicat.