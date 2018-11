Bucurestenii, clujenii si timisorenii au cele mai mari salarii in Romania

Media salariala, la nivel national, creste proportional cu numarul de angajatori existenti in fiecare oras, cu industria din care fac parte, dar si cu amploarea acestora, conform unui studiu de specialitate remis miercuri AGERPRES.Bucurestiul, centrul financiar si de business al tarii, este nu doar cel mai mare angajator din Romania, ci si cel care ofera cele mai bune salarii pentru candidati.Astfel, castigul mediu net din Capitala este de 2.723 de lei pe luna, potrivit Paylab.ro, comparatorul salarial lansat de eJobs.Veniturile medii ale angajatilor din Bucuresti depasesc cu aproape 100 de lei, lunar, salariul mediu net pe economie, care, la finalul lunii septembrie, ajungea la 2.688 de lei, dupa cum arata datele Institutului National de Statistica.Urmatorii in topul celor mai bine platiti angajati din Romania sunt, conform studiului realizat de platforma de recrutare eJobs Romania, cei din Cluj, care incaseaza lunar, in medie, 2.664 de lei. La scurta distanta de acestia se afla angajatii din Timis, care raporteaza o medie a veniturilor de 2.656 de lei.Judetele mai mici din vestul si centrul tarii vin din urma cu un plafon salarial similar si mult apropiat de cel din judetele mai mari. Astfel, in Alba, media salariala este de 2.591 de lei pe luna, in Harghita 2.539 de lei, iar in Brasov si Sibiu de 2.513 lei."Faptul ca Bucurestiul, Clujul si Timisoara sunt judetele care ofera cele mai mari salarii din Romania nu este o surpriza pentru nimeni. Aici isi desfasoara activitatea cele mai mari companii, locale si multinationale, toate sunt centre universitare importante, iar bazinul de candidati este urias. Cu toate acestea, este interesant faptul ca judete precum Harghita sau Alba au reusit sa detroneze zone care, aparent, au un potential mai mare, precum Iasi sau Constanta", apreciaza Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.Potrivit comparatorului salarial, salariul mediu pentru Iasi este de 2.394 de lei, iar pentru Constanta, de 2.203 lei.La celalalt pol, al judetelor cu cele mai mici salarii din tara, pe primul loc se afla Gorjul, cu o medie de 2.006 lei. Angajatii din Vrancea sunt urmatorii cel mai prost platiti din Romania, cu incasari lunare medii de 2.031 de lei, fiind urmati de cei din Mehedinti si Buzau - 2.093, respectiv 2.094. In topul judetelor cu salarii mici mai intra si Vasluiul si Calarasiul, unde se depaseste usor pragul de 2.100 de lei.La nivel de industrii, cele mai mari salarii sunt oferite in IT si telecomunicatii, banking sau asigurari si fonduri de pensii. La celalalt capat al topului, se afla industrii precum HoReCa, industria textila sau cea alimentara.