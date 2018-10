Care este cosul minim de consum pentru un trai decent in Romania?

studiu

Cercetarea a fost realizata in perioada iulie-septembrie 2018. Potrivit realizatorilor, rezultatele acestei cercetari ar trebui sa constituie o noua etapa in discutia despre resursele necesare pentru traiul populatiei in Romania, nu atat datorita reinnoirii conceptului mai vechi de cos minim de consum, cat mai ales datorita sublinierii explicite a notiunii de nivel de trai decent si a cheltuielilor care trebuie acoperite pentru ca populatia Romaniei sa isi poata asigura un asemenea nivel de trai.Conform standardelor internationale, cosul minim de consum pentru un trai decent este estimat in valoare lunara pentru nevoile unei familii de doi adulti si doi copii. Realizatorii au presupus ca familia locuieste in mediul urban, ca adultii sunt ambiisalariati cu venituri sub medie si varstele cuprinse intre 35 si 45 de ani. De asemenea, acestia au presupus ca unul dintre copii are varsta cuprinsa intre 12 si 14 ani si celalalt intre 8 si 10 ani.Pentru fundamentarea continutului cosului minim de consum pentru un trai decent au fost realizate cate patru interviuri de grup in cinci orase mari ale Romaniei: Brasov, Cluj, Constanta, Iasi, Timisoara. La interviurile de grup au participat cate 8-12 salariati din mai multe sectoare de activitate: administratie publica, invatamant, servicii publice, comert, industrie, IT, banci.Structura cosului minim de consum pentru un trai decent rezultata din cercetare cuprinde 11 capitole: (1) alimentatie, (2) imbracaminte si incaltaminte, (3) locuinta, (4) dotarea locuintei, (5) cheltuieli cu locuinta, (6) produse de uz casnic si igiena personala, (7) servicii, (8) educatie si cultura, (9) sanatate, (10) recreere si vacanta, (11) fondul de economii al familiei. In total, aceste capitole contin un numar de 226 de itemi.In ceea ce priveste repartizarea cheltuielilor familiei, pentru alimentatie este nevoie de 1.405 lei, pentru imbracaminte si incaltaminte - 651 de lei, locuinta - 1.781 de lei, dotarea locuintei - 220 de lei, cheltuieli cu locuinta - 477 de lei, produse de uz casnic si igiena personala - 238 de lei, servicii - 488 de lei, educatie si cultura - 546 de lei, ingrijirea sanatatii - 107 de lei, recreere si vacanta - 234 de lei, fondul de economii al familiei - 615 de lei. Astfel, alimentatia are o pondere de 20,77%, iar locuinta 26,33%.In studiu se precizeaza ca este nevoie de actualizarea periodica a valorii cosului minim de consum pentru un trai decent.Conform lui Marcel Spatari, director Syndex Romania, conceptul de cos minim de consum a fost introdus pentru prima oara in legislatia din Romania prin Ordonanta de urgenta nr. 217/2000, cu scopul de a servi drept 'element esential de fundamentare a salariului de baza minim pe economie, a politicii salariale si a altor politici in domeniul social'.