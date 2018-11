Companiile germane sunt in alerta: Legarea salariului minim de o diploma sau de vechime nu isi are sensul

Reprezentantii acestei comunitati sustin ca unele companii germane din Romania - mai ales cele din industria prelucratoare - isi vor reduce anumite activitati sau pe viitor vor renunta complet la ele."In ultimii 4 ani salariul minim s-a dublat, fara insa ca productivitatea sa poata tine pasul cu aceste cresteri", se arata intr-un comunicat al institutiei."Pentru a se asigura ca cresterea salariilor este legata si de cresterea productivitatii, este deosebit de important pentru companiile germane din Romania ca Guvernul Romaniei sa investeasca masiv si urgent in educatia profesionala si universitara, dar si in proiecte de infrastructura.In afara de asta mai este absolut necesar ca Guvernul sa creeze pentru mediul economic conditii-cadru stabile si sustenabile din punct de vedere economic.Exista pericolul ca, prin cresterea salariilor, odata cu cresterea importurilor, deficitul de cont curent sa continue sa creasca, ceea ce ar duce la cresterea inflatiei respectiv la deprecierea leului", scrie in comunicat.Efectele cresterii economice stimulate de consum sunt in pericol a se evapora, sunt de parere afaceristii germane."Ramane un nivel crescut al preturilor si al salariilor, dar in detrimentul atractivitatii amplasamentului investitional. De aceea pledam pentru o corelare stransa intre cresterile salariale si cresterea productivitatii muncii", spun ei."Legarea salariului minim de o diploma nu isi are sensul, in opinia noastra, pentru ca nu este vorba in primul rand de ceea ce a invatat sau studiat o persoana, ci de ceea ce realizeaza efectiv.La fel de inoportuna este legarea salariului minim de vechimea in munca - aceasta masura ar putea sa fie chiar contraproductiva, pentru ca respectiva categorie profesionala va fi privita de angajatori ca fiind si mai putin atractiva.Legat de competitivitatea branselor si regiunilor este necesar ca acestea sa fie privite diferentiat.Astfel, o crestere a nivelului salariului minim unitara la nivel national va duce la pierderea atractivitatii in ochii investitorilor a regiunilor mai slab dezvoltate, pentru ca acestia vor lua decizia de a investi in favoarea regiunilor mai bine dezvoltate.O prioritate ar trebui sa o constituie predictibilitatea. O masura de asemenea importanta nu poate intra in vigoare intr-un timp atat de scurt.Ne-am dori, si am subliniat acest lucru in nenumarate randuri, ca factorii de decizie sa se aseze la aceeasi masa cu reprezentantii mediului de afaceri si sa decida impreuna modul de realizare si implementare, inainte de a lua astfel de masuri", incheie reprezentantii mediului german de business in Romania.Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) este reprezentanta oficiala a economiei germane si totodata cea mai mare Camera de comert bilaterala din Romania. AHK Romania apartine, alaturi de Camerele de comert si industrie germane (IHK), retelei globale a Camerelor de comert germane bilaterale, reunite sub umbrela Uniunii Camerelor de Comert si Industrie din Germania (DIHK).Camera de Comert si Industrie Romano-Germana, infiintata in 2002, numara peste 600 de firme-membre si ofera companiilor o platforma importanta pentru networking, schimb de informatii si experiente.Prin serviciile pe care le ofera si prin evenimentele pe care le organizeaza, AHK Romania sustine activ companiile germane la intrarea lor pe piata romaneasca si este totodata partener al firmelor romanesti interesate de piata germana.In Romania AHK se implica activ in implementarea sistemului dual de invatamant dupa model german prin initiativa EduPro si a infiintat platforma GreenTech econet romania, cat si o Curte Permanenta de Arbitraj.