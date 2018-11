Florin Jianu (CNIPMMR): Marirea salariului minim pe economie in mod diferentiat incalca principiul statutar din Codul Muncii

"In Codul muncii exista o reglementare a unui salariu minim pe economie. Guvernul a modificat prin ordonanta de urgenta aceasta reglementare si a spus ca exista posibilitatea mai multor salarii minime pe economie. Dar putem spune ca marirea salariului minim pe economie in mod diferentiat nu este posibila pentru ca incalca principiul statutar din Codul muncii care spune ca la munca egala plata egala. Putem avea o persoana cu 14 ani de vechime cu un salariu de 2.090 de lei si o persoana care are cu un an mai multa vechime care are un salariu mai mare pentru acceasi munca prestata. In acest moment, cu aceasta nedreptate, spunem noi, cand statul stabileste in mod arbitrar salariul minim pe economie, se poate juca in mod constant cu economia, neavand nicio responsabilitate", a apreciat Florin Jianu.CNIPMMR nu sustine cresterea salariului minim brut pe tara, fara o fundamentare riguroasa pe criterii obiective, fara realizarea unui studiu de impact, fara aplicarea Testului IMM, fara consultarea tuturor confederatiilor patronale reprezentative, fara masuri de imbunatatire a reglementarilor privind relatiile de munca, fara simplificarea birocratiei, fara raportarea contributiilor sociale datorate la calitatea si cantitatea serviciilor si prestatiilor de asigurari primite.In acest sens, CNIPMMR a realizat, in perioada 13-23 noiembrie 2018, Testul IMM privind efectele cresterii salariului minim de la 1.900 lei la 2.080 lei si la 2.350 lei, sub forma unui sondaj on-line, la nivelul membrilor sai, la care au fost 963 de respondenti."Rezultatul a aratat ca discutiile despre marirea salariului minim afecteaza in mare masura micii intreprinzatori, dar si astfel de consultari sunt necesare si benefice mediului de afaceri. Peste 80% din respondenti isi exprima dezaprobarea pentru un salariu minim pe economie diferentiat pe diferite criterii, iar 74,60% din respondenti sustin ca o crestere a salariului minim pe economie incepand cu 1 decembrie 2018 (la 2.080 lei si la 2.350 lei) va aduce dificultati intreprinderilor", a spus Florin Jianu.La intrebarea "Ce masuri considerati ca sunt necesare a fi luate pentru a se putea asigura cresterea salariului minim?", cei mai multi au evidentiat necesitatea scaderii fiscalitatii, impozit zero pentru veniturile din salariul minim, stimularea investitiilor si simplificarea birocratiei.Reprezentantii CNIPMMR nu sustin stabilirea de niveluri diferite ale salariului minim in functie de vechime sau studii sau alte criterii, salariul minim brut pe tara fiind unul singur pentru toti salariatii si toate sectoarele. Este de analizat si valorificat modelul salariului minim pe ora, nu pe luna, plata fiind facuta in functie de numarul de ore lucrate.Comisia Europeana a mentionat in cadrul Raportului de tara al Romaniei, 2017, ca "majorarile salariului minim continua sa fie adoptate fara aplicarea unor criterii obiective. Majorarile ad-hoc ale salariului minim au sporit semnificativ ponderea lucratorilor care sunt remunerati cu salariul minim si au condus la o concentrare puternica in partea inferioara a distributiei salariilor". De asemenea, se mentioneaza ca au fost inregistrate progrese "limitate in ceea ce priveste stabilirea salariului minim", subliniaza acestia.Presedintele CNIPMMR a apreciat ca pentru a fi generatoare de performanta si competitivitate, cresterile salariale, trebuie sa-si gaseasca corespondentul in sporirea productivitatii muncii.CNIPMMR considera ca necesara reglementarea impozitului zero pentru salariul minim, imbunatatirea reglementarilor privind relatiile de munca si simplificarea birocratiei, in special pentru IMM-uri.