Florin Jianu: Consiliul pentru IMM-uri nu sustine diferentierea salariului minim pe economie

"Prin aceasta lege se introduc mai multe salarii brute minime pe economie. Consiliul nu sustine diferentierea salariului minim pe economie in functie de diverse criterii, cum ar fi sectoarele de activitate sau educatia pentru salariati din diverse sectoare. Noi am spus public ca ar trebui sa fie analizata posibilitatea introducerii unui salariu minim pe ora, nu pe luna, plata fiind facuta in functie de numarul de ore lucrate, cu imbunatatirea corespunzatoare a Codului Muncii. De altfel, Constitutia Romaniei stabileste existenta unui singur salariu minim brut pe economie. Practic, prin aceasta propunere de lege, se vor introduce 11 salarii minime brute pe economie", a declarat, luni, presedintele presedintele CNIPMMR, Florin Jianu, intr-o conferinta de presa.El a precizat ca proiectul de lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia nationala se va afla marti pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, care este si camera decizionala.Potrivit sursei citate, prin aceasta lege se intentioneaza "echilibrarea" sistemului de salarizare intre sectorul bugetar si mediul economic privat, prin aplicarea unor coeficienti minimali de ierarhizare salariala la salariul minim brut pe tara garantat in plata, diferentiat pe criteriul nivelului de studii, pentru sectoare de activitate pentru care nu au fost incheiate contracte colective de munca aplicabile la nivelul intregului sector de activitate si pentru care nu exista legi speciale privind salarizarea sau contract colectiv de munca la nivel de unitate in vigoare."Desi initiatorii acestei legi au scos sectorul public, spunand ca aceasta lege nu se aplica sectorului public, ci se aplica sectorului privat, din textul legii si din felul cum arata legea nu reiese acest lucru. Sunt doua conditii cumulative: prima este aceea ca aceasta lege sa se aplice in sectoare de activitate in care nu au fost incheiate contracte colective de munca, precum si pentru sectoare in care nu exista legi speciale privind salarizarea sau contract colectiv de munca la nivel de unitate. Desi exista o Lege a salarizarii unitare, cele doua conditii fiind cumulative, nu se indeplinesc ambele conditii, pentru ca in sectorul public nu exista contracte colective de munca la nivel de sector si astfel rezulta ca se aplica acesti coeficienti si in cazul bugetarilor", a spus Jianu.El a adaugat ca nu exista un test IMM pentru aceasta lege la capitolul impact asupra mediului de afaceri."Noi suntem obligati de fiecare data sa repetam ca nu exista un test IMM pentru aceasta lege. In expunerea de motive, la capitolul impact asupra mediului de afaceri, in lege este trecut 'Nu este cazul'. Pai, daca o modificare care introduce 11 salarii minime nu are un impact asupra mediului de afaceri, ne intrebam ce anume ar mai putea avea?", a sustinut seful CNIPMMR.Presedintele Consiliului pentru IMM-uri a subliniat ca nu este tarziu ca aceasta lege sa fie retrasa sau sa se dea un vot negativ."Daca va trece din nu stiu ce motive politicianiste, ne vom adresa presedintelui Romaniei, inaintand acest material cu aspectele de neconstitutionalitate pe care le-am mentionat", a atentionat Florin Jianu.