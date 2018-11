FMI recomanda Guvernului sa regandeasca majorarile salariale din sectorul public: ar putea afecta cresterea economica

O echipa a Fondului Monetar International (FMI) condusa de Jaewoo Lee a vizitat Bucurestiul in perioada 6-12 noiembrie 2018, pentru a discuta evolutiile recente in plan macroeconomic si in planul politicilor."Activitatea economica din Romania se mentine puternica, somajul inregistrand minime istorice. Ingrijorarile legate de supraincalzire s-au mai temperat, data fiind recenta incetinire a ritmului de activitate, presiunile inflationiste din acest an parand a fi atins deja nivelul maxim. Banca Nationala a Romaniei a intarit politica monetara si managementul lichiditatii, contribuind astfel la mentinerea sub control a presiunilor inflationiste. In continuare, ar trebui mentinuta inclinatia de intarire a politicii monetare pentru a ancora anticipatiile inflationiste si a limita riscurile externe. Sanatatea sistemului financiar s-a imbunatatit, iar plafonarea serviciul datoriei la un anumit procent din venit pentru creditele acordate populatiei va contribui la mentinerea stabilitatii financiare", a declarat Jaewoo Lee, la finalul misiunii, citat in comunicat.Potrivit acestuia, o consolidare fiscala ar crea spatiu de manevra pentru politica fiscala, reducand astfel vulnerabilitatea economiei fata de socurile interne si externe.In pofida mai multor ani de crestere economica puternica, deficitul bugetar a avut evolutie ascendenta, nu una descendenta, asa cum ar trebui sa se intample in perioadele bune, iar atingerea tintei pentru anul 2018 inca prezinta riscuri in absenta unor masuri suplimentare."In acelasi timp, structura cheltuielilor publice se indreapta din ce in ce mai mult catre elemente rigide in detrimentul investitiilor publice. Bugetul pe anul 2019 si cadrul fiscal pe termen mediu trebuie sa vizeze deficite mai mici, aliniate angajamentelor asumate fata de Uniunea Europeana (UE) si sa mentina datoria publica exprimata ca pondere in PIB pe o traiectorie descendenta. Aceasta presupune masuri de calitate ridicata. In acest sens, initiativele actuale de eficientizare a cheltuielilor publice - analizele de cheltuieli si achizitia centralizata - sunt binevenite. Esentiala este, de asemenea, modernizarea administratiei fiscale. Totodata, majorarea salariilor din sectorul public si modificarile programate a fi aduse pensiilor ar trebui re-evaluate prin prisma implicatiilor negative pe care le-ar putea avea asupra sustenabilitatii fiscale si cresterii economice pe termen lung", a continuat oficialul FMI.El a aratat ca, pentru a spori potentialul de crestere, sunt necesare reforme structurale bine tintite si o buna guvernanta.Consolidarea institutiilor ce se ocupa de investitiile publice continua sa reprezinte o prioritate pentru reducerea decalajului major de infrastructura pe care il inregistreaza Romania, inclusiv prin facilitarea unei mai mari absorbtii a fondurilor europene. Guvernanta corporativa a intreprinderilor de stat poate fi imbunatatita, iar exceptiile de la Legea 111/2016 ar trebui evitate, recomanda FMI.De asemenea, fondul suveran de investitii avut in vedere ar trebui sa respecte cele mai bune practici la nivel international."Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue deoarece reducerea coruptiei contribuie la cresterea veniturilor guvernamentale, la eficientizarea cheltuielilor si la dezvoltarea competitivitatii. Unele initiative legislative recente au generat incertitudini, au creat ingrijorari legate de buna guvernanta si de sistemul financiar, ce constituie fundamente ale unei cresteri sustinute pe termen lung", se mai arata in comunicat.Oficialii FMI au adaugat ca misiunea a avut discutii fructuoase cu Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, cu Guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, si cu alti oficiali guvernamentali, cu reprezentanti ai sectorului privat si ai organizatiilor societatii civile.Comunicatele de presa de final de misiune cuprind declaratii ale echipei FMI prin care se transmit constatarile preliminare dupa vizita intr-o tara. Opiniile care se regasesc exprimate in aceasta declaratie sunt cele ale delegatiei Fondului Monetar International, ele nereprezentand neaparat opiniile Consiliului Executiv al FMI. Aceasta misiune nu va genera o discutie in cadrul Consiliului, au explicat oficialii FMI.