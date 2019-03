Ford si-a recompensat directorul general cu un pachet salarial de peste 17 milioane de dolari in 2018

Incluzand valoarea pensiei si alte compensatii, seful Ford a obtinut anul trecut 17,70 milioane de dolari. Jim Hackett, care a preluat conducerea Ford in mai 2017, a castigat de 276 de ori valoarea medie a compensatiei de care au beneficiat angajatii companiei - 64.316 dolari, transmit Reuters si site-ul detroitnews.com.Presedintele Bill Ford a fost recompensat pentru 2018 cu 12,5 milioane de dolari - salariul, bonusul si optiuni cu actiuni. Incluzand valoarea pensiei si alte compensatii, el a castigat 13,8 milioane de dolari.Anul trecut, profitul ajustat inainte de taxe al companiei a scazut la sapte miliarde de dolari, de la 9,6 miliarde de dolari in 2017.Compensatia primita de Hackett pentru 2018 o depaseste pe cea a noului director general al Fiat Chrysler Automobiles, Michael Manley, care a obtinut 708.498 dolari in primele sase luni in care a condus producatorul auto italo-american.In ultimul trimestru al anului trecut, Ford a inregistrat pierderi in toate regiunile, exceptand America de Nord. In aceste conditii, Ford a decis sa isi restructureze operatiunile din Europa, sa inchida uzine din America Latina si sa concedieze mai multe mii de angajati in China.Ford este prezent si pe piata din Romania. In anul 2017, Ford Romania a renuntat la productia monovolumului B-Max la fabrica din Craiova si a demarat productia SUV-ului EcoSport.