INS: Salariile au scazut in ianuarie, inflatia continua sa creasca

Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice - 6.768 lei), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte (1.718 lei).Comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 18,2%."In luna ianuarie 2019, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a scazut fata de luna precedenta ca urmare a acordarii, in luna decembrie 2018, a premiilor ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sarbatorile de iarna, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturilor in natura si ajutoarelor banesti, sumelor din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou) . De asemenea, castigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fostmai mici comparativ cu luna precedenta ca urmare a nerealizarilor de productie ori incasarilor mai mici (functie de contracte/proiecte) sau a angajarilor de personal cu castiguri salariale mici", precizeaza INS.Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in silvicultura si exploatare forestiera (minus 30,3%) si in extractia carbunelui superior si inferior (minus 28,2%) iar cele mai mari cresteri in extractia minereurilor metalifere (plus cu 25,4%) si in constructii (plus 25,3%).In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta ca urmare a aplicarii prevederilor legale pentru personalul platit din fonduri publice, astfel: invatamant (+9,9%), administratie publica (+6,2%), respectiv sanatate si asistenta sociala (+3,2%).Indicele castigului salarial real fata de aceeasi perioada a anului precedent a fost de 114,4%. Indicele castigului salarial real a fost de 98,5% pentru luna ianuarie 2019 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost de 206,9%, cu 3,2 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna decembrie 2018.Raportul vine dupa ce tot INS anuntase marti ca preturile de consum au crescut cu 0,79% in februarie 2019, comparativ cu luna anterioara, in timp ce rata anuala a inflatiei a urcat la 3,83%, pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a marfurilor nealimentare cu 3,74% si a serviciilor cu 3,08%.