INS: Salariul mediu a urcat cu 5% in decembrie 2019

La polul opus, cel mai mic salariu nominal net a fost consemnat in fabricarea articolelor de imbracaminte - 1.853 lei.Potrivit INS, in luna decembrie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.465 lei, cu 269 lei (+5,2%) mai mare decat in luna noiembrie 2019.In luna decembrie 2019, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mare decat in luna noiembrie 2019 ca urmare a acordarii de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sarbatorile de iarna, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).De asemenea, cresterile castigului salarial mediu net au fost determinate de realizarile de productie ori incasarile mai mari (functie de contracte/proiecte), dar si de disponibilizarile de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, din unele activitati economice.Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii, si extractia carbunelui superior si inferior, fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, industria metalurgica, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, alte activitati extractive - intre 22% si 25,5%.Scaderi ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta au fost determinate de acordarea in luna noiembrie 2019 de prime ocazionale, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte), precum si de angajarile de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, in unele activitati economice.Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de editare, cu 6,5%, si in fabricarea produselor din tutun - 3,2%.In sectorul bugetar s-au inregistrat usoare cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta in sanatate si asistenta sociala (+1,1%). Castigul salarial mediu net a scazut in invatamant comparativ cu luna precedenta (-2,6% ca urmare a reducerii sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacantei scolare), respectiv in administratie publica (-0,1%).Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13%.Indicele castigului salarial real a fost 108,6% pentru luna decembrie 2019 fata de aceeasi perioada a anului precedent. Indicele castigului salarial real a fost 104,7% pentru luna decembrie 2019 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 228,1%, cu 10 puncte procentuale mai mare fata de cel inregistrat in luna noiembrie 2019.