INS: Salariul mediu net a crescut in octombrie la 2.720 de lei

Conform statisticii, valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in: activitati de servicii in tehnologia informatiei - inclusiv activitati de servicii informatice (6.380 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.580 lei).Comparativ cu luna octombrie a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 13,7%.In octombrie 2018, castigul salarial mediu net a fost mai mare in majoritatea activitatilor din sectorul economic, raportat la septembrie 2018, ca urmare a acordarii de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale sau pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou) . De asemenea, aceste cresteri s-au datorat realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (functie de contracte/proiecte), cat si disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mici din unele activitati economice.Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: cu 9,2% in depozitare si activitati auxiliare pentru transport, respectiv cu 9,1% in industria metalurgica; intre 3% si 5,5% in fabricarea altor mijloace de transport, fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice, fabricarea produselor din tutun, industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii), fabricarea articolelor de imbracaminte; intre 2% si 3% in activitati de asigurari, reasigurari si ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale), repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor, activitati de posta si de curier, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea echipamentelor electrice, telecomunicatii, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura), colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile (inclusiv activitati si servicii de decontaminare).Pe de alta parte, cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net au fost consemnate in: extractia petrolului brut si a gazelor naturale (-17,2%), respectiv in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (-16,2%), precum si in alte activitati extractive, activitati de editare, activitati auxiliare intermedierilor financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat - intre 1,5% si 6%."Scaderile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta au fost determinate de acordarea in luna septembrie 2018 de prime ocazionale, drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si alte fonduri (inclusiv tichete de masa si tichete cadou) . De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de contracte/proiecte), precum si de angajarile de personal cu castiguri salariale mici in unele activitati economice", se mentioneaza in comunicatul INS.Potrivit sursei citate, in sectorul bugetar, cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta s-au inregistrat in invatamant (+4,2%, ca urmare a acordarii sumelor reprezentand plata cu ora pentru cadrele didactice), in administratie publica (+0,4%), in sanatate si asistenta sociala (+0,3%) .