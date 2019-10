INS: Salariul mediu net a scazut in august

Castigul salarial mediu nominal brut a fost 4981 lei, cu 110 lei (-2,2%) mai mic decat in luna iulie 2019."Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (6764 lei), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte (1754 lei)", arata INS.Comparativ cu luna august a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,1%.Statistica precizeaza, de asemenea, ca, in cursul anului se inregistreaza fluctuatii ale castigului salarial determinate, in principal, de acordarea premiilor anuale si a primelor de sarbatori (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenteaza cresterile sau scaderile in functie de perioada in care sunt acordate, conducand, in cele din urma, la estomparea fluctuatiilor castigului salarial lunar la nivelul intregului an.In luna august 2019, in majoritatea activitatilor din sectorul economic nivelul castigului salarial mediu net a fost mai mic decat in luna iulie 2019 ca urmare a acordarii in lunile precedente de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scaderile castigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizarile de productie ori incasarile mai mici (functie de ontracte/proiecte ori ca urmare a concediilor de odihna cand nu se acorda tichete de masa si alte drepturi salariale).Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in extractia carbunelui superior si inferior, cu 14,7%, si in fabricarea produselor, cu 10,1%.Cresterile castigului salarial mediu net fata de luna precedenta s-au datorat acordarii de prime ocazionale (premii trimestriale, anuale ori pentru performante deosebite), drepturi in natura si ajutoare banesti, sume din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, castigurile salariale medii nete din luna august au fost mai mari comparativ cu luna precedenta ca urmare a realizarilor de productie ori incasarilor mai mari (functie de contracte/proiecte), cat si ca urmare a disponibilizarilor de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, din unele activitati economice.Cele mai semnificative cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, cu 7,2%, si in transporturi pe apa, activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, activitati de editare, fabricarea bauturilor - intre 2% si 5%."In sectorul bugetar s-au inregistrat scaderi ale castigului salarial mediu net ca urmare a acordarii in lunile precedente a biletelor de valoare (tichete de vacanta), ori ca urmare a concediilor de odihna cand nu se acorda anumite drepturi salariale, astfel: invatamant (-3,2%, inclusiv reducerea sumelor reprezentand plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacantei scolare), administratie publica (-3,1%), respectiv sanatate si asistenta sociala (-2,0%)", se mai arata in comunicatul publicat de INS.Indicele castigului salarial real a fost 109,8% pentru luna august 2019 fata de aceeasi perioada a anului precedent. Indicele castigului salarial real a fost 97,5% pentru luna august 2019 fata de luna precedenta. Fata de luna octombrie 1990, indicele castigului salarial real a fost 210,4%, cu 5,3 puncte procentuale mai mic fata de cel inregistrat in luna iulie 2019.