Isarescu, despre cresterea salariilor: Un medicament dat in dozaj necorespunzator face mai mult rau decat bine

El a fost intrebat daca avansul economiei, de 5,5%, poate fi o mandrie pentru Romania."Judecata noastra este urmatoarea: cat putem sa asiguram convergenta reala, (cresterea economica - n.r.) este un activ, dar fara dezechilibre. Un dezechilibru, mai devreme sau mai tarziu, va trebui corectat si daca nu stii cum sa o faci din timp, nu faci "soft landing", piata o va face abrupt si o va face printr-o cadere de crestere economica. Piata va duce la acest lucru. Si atunci, in loc sa ai un grad de convergenta mai rapid... Noi am patit-o in 2008-2009, corectia care s-a intamplat, dupa o crestere-record in anul precedent, pentru ca a venit criza. Si atunci e preferabil sa ai o crestere care sa nu fie dezechilibranta, ca sa spun asa, sa nu creeze deficite prea mari", a sustinut seful bancii centrale.Isarescu a aratat ca ceea ce se intampla acum produce deja dezechilibre."Deci o crestere economica inaintata este un lucru cu care Romania se poate mandri, dar sa nu produca dezechilibre si v-am aratat ca produce dezechilibre. Ca e mult, ca e putin... discutia acum sunt dezechilibrele, le tinem sub control sau nu. Mai ales dezechilibrul extern. Ca am vazut fumuri din-astea: "Dezechilibrul extern, eee..., se poata trai cu el!". Atentie! Nu stiu cum se poate trai cu el. Aici trebuie o atentie foarte mare cu dezechilibrele externe si cu asigurarea finantarii", a avertizat guvernatorul.El a amintit ca din anul 2000 pana in prezent Romania a avut cel mai inalt nivel de convergenta, de la 29% in anul 2000, la peste 65%."Noi avem suficienta flexibilitate prin politica cursului de schimb, dar nu putem face abuz. Ne poate ajuta, dar cand vedem ca dezechilibrele o iau razna, usor, usor trebuie sa reactionam. Cred ca acum, la partea externa, trebuie sa gandim o corectie treptata a dezechilibrului extern", a recomandat responsabilul BNR.Isarescu a subliniat ca sub nicio forma Banca Nationala nu a fost impotriva cresterii economice."Dozajul. Cuvantul pe care il folosim este dozajul. Si la cresterile salariale. Este greu sa tii dozajul intr-un an electoral, dar, ca in medicina, daca un medicament este dat intr-un dozaj necorespunzator, iti face mai mult rau decat bine", a conchis el.