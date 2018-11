Isarescu: Piata este cea care impinge salariile in sus, indiferent de ce vrea Guvernul

"Ca urmare a migratiei, avem o dilema: chiar daca nu s-ar majora salariul minim sau nu ar interveni Guvernul in acest sens, exista tensiuni pe piata muncii, pe cele doua paliere. Unu: ca exista o lipsa generala pe piata muncii, din cauza migratiei si a diferentei de salarii dintre noi si tarile unde migreaza forta de munca. Si doi: datorita necorelarii. Oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea. Doua probleme structurale, aici sunt probleme serioase. Este posibil sa avem abateri de la corelatia la care tinem, intre productivitate si salarii, determinate chiar de presiunile din piata muncii, deci nu doar din faptul ca se majoreaza salariul minim", a afirmat Isarescu.Cand ai o asemenea situatie tensionata, intelept este sa nu o agravezi, a recomandat el.Mai departe, Isarescu a oferit un exemplu de discutie dintre un patron si un fost angajat, care, pentru a reveni in tara, cere un salariu cu 50% mai mare."Orice angajator are probleme cu salariul, dar are probleme si cu forta de munca. Vrea sa-si aduca un fost lucrator bun, care in prezent este in Spania si care a lucrat in firma respectiva. Ii spune: "Mai, George, ia vino tu inapoi la mine". "Sub 600 de euro nu-mi convine". "Stai, ma, putin, ca la noi e 400". "Nu vin". Si cam asta este discutia reala. Pai de la 400 la 600 e chiar mai mult decat propune guvernul majorarea salariului minim. Si nu vrea sa vina inapoi. Si atunci cam cum este? La fel este si cu doctorii, si cu profesorii", a aratat guvernatorul BNR.Astfel ca piata este cea care impinge salariile in sus, indiferent de ce vrea Guvernul, considera el."Este lipsa de forta de munca si necorelare aici, problema aceasta structurala nici nu stiu de unde s-o apuc ca s-o rezolv. Dar stiu ca este o problema. Mai mult nu pot sa va spun, ca nici nu stiu cum e mai bine", a completat Isarescu.