Isarescu: S-a creat aceasta anticipatie la nivelul intregii societati de venituri sporite. Lumea vrea venituri mai mari

"Eu cred ca avem doua probleme mari. Sa vedem cum le rezolvam. In primul rand s-a creat aceasta anticipatie la nivelul intregii societati de venituri sporite. Daca va duceti, cum ma duc si eu pe la tara, toata lumea vrea venituri mai mari. Asta este o realitate, nu ai cum s-o mai...o realitate sociala. Cum o temperezi? Sufli in ea? Este si an electoral. A doua, realitatea aceasta pe care am descris-o cu veniturile fiscale care sunt sub 30% din PIB. Pai cu 30% din PIB, din ce mai faci autostrazi, imbunatatesti infrastructura feroviara, ca sa dau numai doua exemple? Sa ai si un sistem de sanatate si educatie bine pus la punct. Nu, nu sunt venituri suficiente. Si ai o problema acolo cantitativa", a spus joi Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei.El a precizat ca nici nu este credibil daca spui ca ai un deficit fiscal scazut, dar nu ai indeplinit o serie de obiective, acestea fiind amanate."Daca mai adaugam si problema eficientei companiilor romanesti si a soliditatii lor, ma refer la cele 300.000 de companii care stau pe capital negativ si nu se stie ce fac, avem probleme serioase de rezolvat ca sa intram in anul 2024. Acesta nu inseamna ca sunt pesimist. Sunt optimist. Am participat la elaborarea acestui program impreuna cu Guvernul, cu doamna prim-ministru, cu Academia, presedintele Academiei, cu majoritatea partidelor politice, am avut si sprijinul presedintiei. Am prezentat materialul public la Academia Romana ca sa fie neutru. Il sprijinim dar societatea trebuie sa stie realitatea", a mai declarat Mugur Isarescu.La acestea, guvernatorul BNR a mentionat probleme de convergenta institutionala si a dat exemplu incercarii de modificare a Legii BNR.