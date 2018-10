Isarescu: Salariile ar trebui sa creasca prin forta pietei, nu sa fie majorate de catre politicieni

"In Romania, ne confruntam cu o serie de provocari, care cu siguranta nu sunt numai aici, ci si la nivelul Uniunii Europene. Una dintre consecintele dramatice ar fi ca salariile sa fie majorate de catre politicieni, si nu prin forta pietei. Ne confruntam, de asemenea, cu problema migratiei. Avem peste 3 milioane de romani, un procent semnificativ din totalul populatiei apte de munca, care au plecat din tara pentru a se stabili in alte state membre. Intr-o ordine fireasca, salariile ar trebui sa creasca odata cu productivitatea si astfel sa devenim competitivi. Vorbind despre infrastructura, vreau sa mentionez ca aceasta este esentiala pentru a conecta diferite regiuni, regiuni din care si Romania face parte. Pentru a avea o economie solida este important sa mentinem o perspectiva in care sa implementam reforme politice coerente. Romania are nevoie de o convergenta economica stabila. Este singura cale prin care putem ajunge la destinatie", a afirmat Isarescu.In viziunea guvernatorului BNR, Romania are trebui sa monitorizeze implementarea reformelor structurale, lucru esential pentru a atinge convergenta si a avea o crestere economica durabila."Noi ar trebui sa mergem impreuna, pentru a avea un mediu economic flexibil. In alta ordine de idei, trebuie sa monitorizam politicile ciclice incluse in reformele structurale. In general, reformele structurale sunt esentiale pentru atinge convergenta asigurand o crestere economica durabila si o economie mai flexibila pentru a face fata socurilor asimetrice si pentru a beneficia de intrarea in zona euro.Banca Nationala a Romaniei (BNR), in colaborare cu European League for Economic Cooperation - Romania (ELEC - Romania), organizeaza, joi, conferinta 'The Danube Triangle', cu tema "Convergence towards euro enlargement'.