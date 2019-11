Patronii sustin cresterea salariilor, dar pun conditii: Nu e normal ca jumatate din bani sa mearga la stat

"In general patronii, pentru a nu se intelege gresit, sustin cresterea salariilor, dar cu gasirea de solutii compensatorii. Nu este normal ca jumatate din bani sa mearga la stat. De aceea o prima propunere pe care angajatorii o fac e aceea ca, daca exista aceasta marire a salariului minim pe economie, diferenta dintre salariul actual, adica de la 2.080 la 2.260 de lei, aceasta diferenta de 180 de lei sa nu fie impozitata, iar banii sa ajunga efectiv la oameni, la salariati", a spus Florin Jianu.El a mentionat ca organizatia a reusit sa realizeze un sondaj la care au raspuns 730 de intreprinzatori, iar studiul arata ca daca se continua cu aceasta marire fara a se gasi solutii compensatorii 7 din 10 intreprinzatori sunt impotriva majorarii.La intrebarea: 'Ce dificultati veti intampina ca urmare a cresterii salariului minim pe economie cu 182 lei, respectiv cu 270 lei?', au fost evidentiate in mod preponderent: scumpirea produselor si serviciilor, concedierea unor salariati, scaderea profitului, scaderea competitivitatii si pierderea unor contracte/piete.Conform sondajului, jumatate din respondenti au mentionat ca pot asigura o crestere cu 50 de lei, doar 3,6% putand da o crestere de peste 200 de lei.Florin Jianu a mentionat ca Guvernul interimar a solicitat o intalnire cu partenerii cu partenerii sociali, dar CNIPMMR a considerat ca nu trebuie sa participe pentru ca "nu este normal ca timp de un an sa nu se discute in niciun fel despre salariul minim pe economie ce urmeaza in Romania si brusc, cand guvernul devine interimar, sa aiba aceasta epifanie a discutiei cu partenerii sociali".Potrivit CNIPMMR, pe site-ul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, in data de 23 octombrie 2019 a fost publicat proiectul Hotararii de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care prevede o crestere a salariului minim, la 2.262 lei, respectiv la 2.620 lei pentru studii superioare.Proiectul a fost discutat si in sedinta Comisiei de Dialog Social constituita la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale din data de 30 octombrie 2019 si a fost dezbatut si la nivelul Consiliului Economic si Social.