Lidl majoreaza si in acest an veniturile in companie

Odata cu majorarea venitului minim, compania extinde si pachetul de beneficii si compensatii pentru toti angajatii, consolidandu-si astfel pozitia de lider in topul angajatorilor din retailul alimentar.Printre cele mai atractive beneficii nou introduse se numara: o zi libera cu ocazia zilei de nastere, o zi suplimentara de concediu pentru cei care au o vechime mai mare de 5 ani in companie, precum si cresteri ale sporurilor speciale.Prin toate aceste masuri, toti angajatii Lidl vor beneficia de cresteri ale venitului pe parcursul anului financiar 2020. In plus, anul acesta, compania va crea aproximativ 1.000 de noi locuri de munca in toata tara.Pentru anul financiar care va incepe la 1 martie, Lidl are in plan investirea unui miliard de lei in Romania, suma din care, pe langa extinderea retelei de magazine, o parte se va duce catre crearea a aproximativ 1.000 de noi locuri de munca si extinderea pachetelor de compensatii si beneficii pentru angajati.Astfel, in anul financiar 2020, niciun angajat Lidl Romania nu va realiza un venit lunar mediu mai mic de 4.000 de lei brut (aproximativ 2.500 de lei net), suma ce include salariul, tichetele de masa, primele anuale de Paste si de Craciun, precum si alte tipuri de sporuri.Pentru echipele din magazinele Lidl, acest lucru inseamna o crestere a veniturilor peste media de crestere anuala in retailul de profil. Astfel, Lidl isi consolideaza si anul acesta pozitia de lider in topul angajatorilor din acest sector.Incepand cu anul 2019, Lidl a introdus o treapta suplimentara de salarizare pentru lucratorii din magazine si depozite, astfel incat acestia au parte de cresteri salariale garantate in primii 4 ani de la angajare, in al patrulea an ajungand la un venit total de peste 4.700 lei brut.In plus, din luna martie, compania dubleaza sporul pentru lucrul in zile de sarbatoare legala pentru toti angajatii eligibili.Angajatii din magazine nu sunt singurii care vor beneficia in anul 2020 de majorari ale venitului sau de un pachet mai amplu de beneficii. Incepand cu anul 2020, Lidl ofera fiecarui membru al echipei o zi libera cu ocazia zilei de nastere, dar si o zi de concediu in plus celor cu o vechime mai mare de 5 ani in companie.Mai mult decat atat, angajatii Lidl au printre cele mai multe zile libere din retailul alimentar. Numarul de zile de concediu acordate creste progresiv in primii ani de activitate in companie, ajungand astfel la un numar maxim de 27 de zile de concediu. In plus, Lidl este singurul retailer care ofera tuturor angajatilor din magazine 2 zile libere, atat de Craciun, cat si de Paste.Beneficiile substantiale oferite, salariile peste media pietei si oportunitatile de dezvoltare profesionala au contribuit la pozitionarea Lidl ca lider in topul angajatorilor din retailul alimentar.Compania depune eforturi pentru a imbunatati constant pachetul de compensatii si beneficii oferite tuturor angajatilor, printre acestea numarandu-se asigurare privata de sanatate, asigurare de viata si oportunitati de dezvoltare profesionala.Dezvoltarea angajatilor este o prioritate pentru Lidl, iar compania investeste constant in acest domeniu. Astfel, orice angajat din magazine, depozite sau sediile administrative are posibilitatea de a-si dezvolta cariera, inclusiv prin promovarea pe pozitii de management.Lidl este unul dintre cei mai mari angajatori din Romania, cu o echipa de peste 7.500 de membri activi, care isi desfasoara activitatea in toate judetele tarii. Anul acesta, Lidl Romania a obtinut pentru al patrulea an consecutiv certificarea Top Employer, acordata de catre institutul independent Top Employers din Olanda.Certificarea este obtinuta in urma unui proces riguros de audit al cadrului organizational din companie, ce evalueaza criterii precum cultura organizationala, strategia de integrare a angajatilor, managementul performantei, strategiile de dezvoltare profesionala, pachetele salariale si beneficiile, sau strategia de recrutare.