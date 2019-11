Ministrul Muncii, despre salariul minim: Nu dorim sa luam decizii peste noapte

Aceasta a precizat, de asemenea, ca discutiile cu privire la formula de calcul a salariului minim vor fi reluate de la 1 ianuarie 2020, pentru eventuale imbunatatiri in anii care urmeaza."Pana la aceasta sedinta a Consiliului National Tripartit, care tocmai s-a incheiat, am avut mai multe preconsultari. In aceasta saptamana premergatoare sedintei am intrat deja in dialog cu confederatiile sindicale si cu cele patronale cu referire la eventuale analize, studii pe care le-au facut, evaluari, in ceea pe priveste impactul cresterii salariului minim, respectiv a unei formule de calcul, asa cum Comisia Europeana ne si cere, pe care dansii eventual ar fi putut-o contura. Mi-au pus la dispozitie toate aceste materiale, dincolo de dialogul permanent pe care l-am avut, si i-am asigurat ca punctele lor de vedere au ajuns la grupul de lucru coordonat de Cancelaria Prim ministrului. Sedinta tocmai s-a incheiat. Avand in vedere acest mod de lucru transparent si deschis dialogului, de indata ce reprezentantii Guvernului, prin vocea sefului Cancelariei, au facut o prezentare a celor trei scenarii pe care le-am luat in calcul, interventiile dansilor au fost punctuale", a explicat ministrul Muncii, la sfarsitul sedintei Consiliului National Tripartit (CNT).Violeta Alexandru a apreciat dialogul cu partenerii sociali ca fiind unul constructiv si a anuntat pentru saptamana viitoare o noua reuniune a CNT."Apreciem ca a fost un dialog constructiv. Au preluat materialul pus la dispozitie cu argumente de ordin bugetar, cu argumente care tin de obiectivul pe care il avem si anume acela al cresterii puterii de cumparare. Au luat act de materialul prezentat, cu toate argumentele pentru fiecare scenariu in parte si am convenit asupra analizarii acestuia in perioada urmatoare, astfel incat urmatoarea sedinta a Consiliului National Tripartit sa aiba loc saptamana viitoare, marti", a mentionat ea.Seful de la Munca a precizat ca discutiile cu privire la formula de calcul a salariului minim vor fi reluate din ianuarie, intrucat nu se doreste luarea de decizii "peste noapte"."De asemenea, in sedinta pe care am avut-o, am identificat impreuna si alte teme care sunt presante pentru partenerii nostri sociali. Ele vor face obiectul unei conferinte de presa separate, dar personal mi-am luat angajamente clare privind redeschiderea discutiilor privind Legea dialogului social, care suscita un larg interes din partea patronatelor si sindicatelor, am discutat despre necesitatea inceperii din luna ianuarie cu un orizont de timp mai lung de cat am putut sa oferim pentru acest proiect vizand cresterea salariului minim - deci, reluarea discutiilor din ianuarie pentru a reflecta impreuna asupra eventualelor imbunatatiri in anii care urmeaza cu privire la formula de calcul a salariului minim. Mi-am exprimat, asadar, totala disponibilitate la dialog, la preluarea observatiilor domniilor lor si cred ca le-am transmis acest mesaj de buna credinta si de dorinta de a integra toate observatiile pe care le au. Nu dorim sa luam decizii peste noapte sau fara sa tinem cont de aceste pareri, nu i-am pus in fata faptului implinit, ne-am exprimat argumentele pentru un scenariu sau altul si i-am rugat sa analizeze, sa reflecteze si sa ne transmita propunerile domniilor lor", a sustinut ministrul.In plus, a fost lansat public un apel pentru consultari cu toti cei care doresc "sa-si aduca o contributie"."In paralel cu aceasta sedinta ceruta de cadrul legal de a ne consulta in acest format cu partenerii nostri, personal am lansat public un apel catre consultare cu toti cei care doresc sa-si aduca o contributie si am fost deschisa preluarii oricaror puncte de vedere, inclusiv din partea celor care reprezinta sectoare de activitate de nisa. Am ascultat toate puncte de vedere si am facut sinteze care au ajuns pe masa grupului de lucru coordonat de Cancelarie", a adaugat Violeta Alexandru.Marti a avut loc reuniunea Consiliului National Tripartit pe tema majorarii salariului minim brut pentru anul 2020.