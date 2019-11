Orban: Va fi o crestere a salariului minim, lumea sa stea linistita

"Cu siguranta, toate salariile si pensiile vor fi platite. De asemenea, exista o legislatie in vigoare pe care o respectam. As vrea sa mai spun o data ca toate minciunile gogonate ale fostului Guvern si ale liderilor PSD privitoare la taieri de plati, de salarii, aiuristice, fac parte din sistemul de dezinformare practicat de liderii PSD. Cu siguranta, plata salariilor si pensiilor este o prioritate. In mod evident, vom cauta sa dam salarii numai acelor angajati din sectorul public care isi fac treaba, care sunt competenti, care au capacitate de a furniza servicii de calitate. Vom face un audit in doua etape: un audit prin intermediul oamenilor specializati din interiorul ministerelor, dupa care, in faza a doua, vom realiza un audit extern care va viza si entitatile din subordinea ministerelor. Cu siguranta, vor continua diferite restructurari in diferite entitati si vom concentra practic anumite agentii, autoritati, dupa realizarea acestui audit. De asemenea, la fiecare minister va fi adoptata o noua organigrama si vor fi adoptate Hotarari de Guvern pentru functionarea fiecarui minister", a spus Orban.Premierul a subliniat ca va fi lansata procedura de stabilire a cresterii salariului minim pe economie, in baza unei analize serioase."Salariul minim pe economie va creste, de anul viitor. Vom lansa procedura de stabilire a cresterii salariului minim, evident in baza unei analize serioase, astfel incat propunerea de crestere a salariului minim sa se bizuie pe indicatori economici obiectivi, pe realitatea din mediul privat. Vom consulta partenerii sociali. Va fi o crestere a salariului minim, lumea sa stea linistita", a afirmat seful Guvernului.Premierul Ludovic Orban a participat, miercuri, la preluarea mandatului de ministru al Finantelor de catre Florin Citu.