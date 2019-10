Patronatele, ingrijoarate de graba cu care Guvernul vrea sa majoreze salariul minim

"Confederatia Patronala "Concordia", confederatie patronala reprezentativa la nivel national, ce reuneste unii dintre ce mai mari angajatori din Romania, isi exprima ingrijorarea cu privire la modul intempestiv cu care Guvernul promoveaza majorarea salariului minim pe economie cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2020, in pofida unui anunt anterior privind abandonarea acestui proiect. Fara a contesta principiul in sine al majorarii retributiei pentru munca prestata, Confederatia Patronala Concordia aduce din nou in atentia autoritatilor, indiferent de orientare politica, necesitatea respectarii principiilor predictibilitatii privind masurile economice si fiscale. Fara consultarea reala a angajatorilor din mediul privat, fara acordarea unei perioade de timp suficiente pentru o dezbatere aprofundata cu partenerii sociali si o analiza corespunzatoare de impact, asemenea masuri pot ajunge sa aiba efecte contrare celor scontate, astfel dupa cum a fost deja cazul cu alte acte normative care au afectat drastic bugetele deja aprobate ale agentilor economici - exemplu: OUG 114/2018", se mentioneaza in comunicatul transmis de organizatia patronala."Concordia" se prezinta drept confederatie patronala reprezentativa la nivel national, ce reuneste cele mai puternice federatii sectoriale din economia romaneasca si cuprinde 7 din primele 10 companii dupa numarul de angajati si cifra de afaceri. Confederatia Patronala Concordia isi asuma misiunea reprezentarii echidistante a intereselor membrilor sai, companii cu capital romanesc si strain, potrivit acesteia.Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat recent un proiect de Hotarare de Guvern care prevedea majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la nivelul de 2.262 de lei pe luna.Confederatia Patronala Concordia argumenteaza ca Guvernul nu a consultat patronatul din Romania cu privire la intentia majorarii salariului minim."In data de 24 octombrie a fost convocata sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) pentru data de 28 octombrie a.c., sedinta in care s-a analizat proiectul de Hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim pe economie, la care CP Concordia nu a participat, argumentand ca respectiva convocare nu respecta Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului. Cu toate acestea, in ziua de 29 octombrie, proiectul de HG a si fost inclus pe ordinea de zi a Consiliului Economic si Social (CES). Concordia solicita autoritatilor ca stabilirea salariului minim pe economie sa fie realizata printr-un mecanism bazat pe criterii transparente si obiective, convenit de partenerii sociali, care sa determine predictibilitatea acestuia, tinand cont de faptul ca Romania este semnatara a Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii (OIM) privind stabilirea salariului minim, care prevede consultarea deplina a partenerilor sociali", se precizeaza in reactia transmisa miercuri de "Concordia".