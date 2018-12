Romanii sunt primii la nivel european care se indatoreaza pentru cumparaturile din decembrie

"Finalul de an este una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere financiar pentru romani. Potrivit statisticilor, in ultimii 5 ani, intre 65% si 80% din veniturile lunare sunt cheltuite pentru sarbatorile de iarna. Presiunea este mai mare si pentru ca trei sferturi dintre romani isi fac cumparaturile cu doua-trei saptamani inainte de Craciun", se arata intr-un comunicat.Cu toate ca in ultimii 5 ani salariul mediu net a urcat cu aproximativ 44%, cresterea bugetului alocat cadourilor de Craciun nu a fost direct proportionala, ci a fost mai mare. Cadourile ii costa mai mult pe romani in 2018 fata de acum 5 ani, cand pentru acestea romanii alocau 470 lei comparativ cu 780 lei cat se estimeaza ca vor plati anul acesta.Romanii au alocat intre 65% si 80% din veniturile lunare pe cheltuielile destinate sarbatorilor de iarna, in ultimii 5 ani, in timp ce bugetul destinat cadourilor s-a situat intre 23% si 25%, din castigul lunar al romanilor. Multi fac schimb de cadouri in familie, 65% dintre acestia ofera un cadou partenerilor, 56% copiilor, 29% parintilor, conform unui studiu Reveal Marketing Research 2016.Nevoile pe care doresc sa si le acopere romanii de sarbatori sunt mai mari decat veniturile acestora, motiv pentru care cel mai des se imprumuta. Potrivit Statista, romanii sunt primii care se indatoreaza pentru cumparaturile din luna decembrie, fie ca vorbim de cadouri sau bunuri de consum. Astfel, 19% dintre romani apeleaza la o solutie de creditare pentru cheltuielile destinate sarbatorilor de iarna, depasind populatia Marii Britanii, care ne urmeaza, cu 17%.Cheltuielile neprevazute destabilizeaza bugetul romanilor, iar aceasta realitate vine in contextul in care situatia financiara a romanilor nu arata pozitiv nici in alte sectoare ale vietii. Potrivit Eurostat, romanii se claseaza in top 5, la nivelul UE, la capitolul bunurilor si serviciilor considerate necesare, dar pe care nu si le pot permite. Cu toate acestea, gradul de indatorare al romanilor este in crestere, potrivit BNR.Romanii ocupa locul 5 in UE in categoria celor care nu pot face fata cheltuielilor neprevazute, cu un procentaj de circa 52% din totalul populatiei. Romanii sunt si in top 5 restantieri cand vine vorba de ipoteca sau chirie, facturi de utilitati sau cumparaturi in rate."Statisticile arata ca multi dintre romani se indatoreaza pentru bunuri si servicii considerate necesare. Daca am face un exercitiu si ne-am gandi cat inseamna cheltuielile de Craciun daca le transformam in ore de munca? De exemplu, sa luam un kilogram de portocale, care ar costa 3,99 lei. Daca transformam acest cost in minute, un kilogram de portocale reprezinta 34,7 minute din cele 168 de ore pe care le munceste un om intr-o luna, platit cu salariul minim pe economie sau 0,3% din venitul lui pe o luna. Pentru cineva platit cu salariul mediu pe economie, un kg de portocale inseamna 15 minute din 168 de ore pe care le lucreaza intr-o luna. Fiecare persoana resimte diferit fiecare cheltuiala pe care o are, de aceea deciziile trebuie luate rational si cu sprijinul unui consilier care intelege situatia", spune Cornel Ionescu, consilier financiar Program Banometru.Pentru o gestionare mai buna a bugetului astfel incat cheltuielile lunii decembrie sa nu ne destabilizeze financiar, specialistii Banometru recomanda planificarea cheltuielilor lunii decembrie tinand cont ca sarbatorile dureaza doar trei zile, cumpararea cadourilor din timp si profitarea de toate campaniile de reduceri.Banometru este un program de educatie financiara pentru adulti care ofera gratuit beneficiarilor atat informatie de baza, cat si consultanta personalizata, pentru a-i ajuta sa ia decizii financiare sanatoase si in cunostinta de cauza. Asociatia pentru Relatii Comunitare gestioneaza programul, cu sustinerea ING Romania.