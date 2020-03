Salariul mediu a scazut cu 4,5% in ianuarie, la 3.189 lei

Potrivit sursei citate, valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (7.478 lei), iar cele mai mici in hoteluri si restaurante (1.803 lei)."In luna ianuarie 2020, in majoritatea activitatilor din sectorul economic, nivelul castigului salarial mediu net a scazut fata de luna precedenta ca urmare a acordarii in luna decembrie 2019 a premiilor ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sarbatorile de iarna, pentru performante deosebite sau al 13-lea salariu), drepturilor in natura si ajutoarelor banesti, sumelor din profitul net si din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, castigurile salariale medii nete din luna ianuarie au fost mai mici comparativ cu luna precedenta ca urmare a nerealizarilor de productie ori incasarilor mai mici (functie de contracte/proiecte) sau a angajarilor de personal cu castiguri salariale mai mici fata de medie, in unele activitati economice", se mentioneaza in comunicat.Cele mai semnificative scaderi ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat dupa cum urmeaza: intre 19,5% si 22,5% in alte activitati extractive, intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii), industria metalurgica, extractia carbunelui superior si inferior si intre 12% si 16% in tranzactii imobiliare, fabricarea substantelor si a produselor chimice, fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice, tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor, activitati auxiliare pentru intermedieri financiare, activitati de asigurare si fonduri de pensii, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat, depozitare si activitati auxiliare pentru transport, cercetare-dezvoltare, colectarea si epurarea apelor uzate, activitati profesionale, stiintifice si tehnice, silvicultura si exploatare forestiera (inclusiv pescuit si acvacultura).In sectorul bugetar s-au inregistrat cresteri ale castigului salarial mediu net fata de luna precedenta, in principal ca urmare a aplicarii prevederilor legale pentru personalul platit din fonduri publice, astfel: invatamant (+3,6%), sanatate si asistenta sociala (+2,0%), respectiv administratie publica (+1,7%).