Salariul minim brut ar putea creste cu 7,2%, la 2.230 lei, din ianuarie 2020

"Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS) a afisat, pe pagina proprie de internet, proiectul de Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Proiectul de act normativ supus consultarii prevede ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.230 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, fata de 2.080 lei in prezent, ceea ce reprezinta o crestere de 7,2% fata de luna decembrie 2019. Tariful orar pentru un program complet de lucru de 167,333 ore va creste anul viitor de la 12,43 lei la 13,327 lei", se spune in comunicatul ministerului.Ministerul precizeaza ca nivelul salariului de baza minim brut a fost stabilit in urma dezbaterilor cu partenerii sociali, fiind organizate doua sedinte ale Consiliului National Tripartit, in 26 noiembrie 2019 si in 3 decembrie 2019, si dezbatut in Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.Pentru stabilirea salariului minim s-a avut in vedere o formula de calcul care ia in considerare rata inflatiei si cresterea reala a productivitatii muncii pe persoana, precum si factori de corectie in functie de dinamica cresterii economice.Proiectul de Hotarare prevede si faptul ca, incepand de anul viitor, pentru persoanele incadrate pe functii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in munca de cel putin un an in domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in care nu sunt incluse si sporurile si alte adaosuri, se mentine la 2.350 lei lunar.Conform notei de fundamentare, in Romania beneficiaza de salariul minim brut garantat in plata de 2.080 lei un numar de 1.370.232 de salariati, ceea ce reprezinta un procent de aproximativ 24% din numarul total de salariati activi - 5.631.757. La acestia se adauga un numar mic de functionari publici (33 salariati). Fata de aceste categorii, pentru sectorul constructii, de salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit la 3000 lei beneficiaza un numar de 310.778 angajati."Se estimeaza, totodata, ca majorarea propusa va avea efecte pozitive asupra cresterii economice prin stimularea ocuparii, cresterii puterii de cumparare a salariatilor si reducerii muncii la negru. Majorarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata are impact asupra cresterii consumului cu o influenta si asupra importului bunurilor de consum. Cresterea salariului minim poate avea efecte pozitive asupra ocuparii in sectoarele in care exista cerere de forta de munca datorita faptului ca munca devine mai atractiva pentru anumite categorii de salariati (femei, tineri,etc.)", se spune in document.Modificarea salariului de baza minim brut pe tara determina cresterea contributiei pentru persoane cu handicap neincadrate intrucat acest calcul se raporteaza la salariul minim (Legea nr. 448/2006 art.78 (3)) si modificarea bazei anuale de calcul al contributiei de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente/drepturi de proprietate intelectuala intrucat venitul ales de contribuabil nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice privind veniturile estimate (Legea 227/2015 art.151). Totodata, in urma cresterii salariului minim se majoreaza plafonul in functie de care persoanelor fizice ce obtin venituri non-salariale le poate reveni obligatia de a plati contributii de asigurari sociale si asigurari sociale de sanatate intrucat aceste plafoane se determina in functie de nivelul salariului de baza minim brut pe tara in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice pentru veniturile estimate.Totodata, masura va duce la majorarea normelor de venit pentru veniturile din activitati independente impuse pe baza normelor de venit. Norma de venit pentru fiecare activitate desfasurata de contribuabil nu poate fi mai mica decat salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la momentul stabilirii acesteia, inmultit cu 12.Potrivit notei de fundamentare, masura cresterii salariului minim afecteaza ramuri cum ar fi comertul, transporturile si intreprinderile mici si mijlocii unde nivelul salariilor este mai mic fata de medie cu influente asupra cresterii cheltuielilorcu forta de munca.