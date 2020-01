EY Romania: Salariul minim european ar putea fi de 60% din salariul mediu pentru fiecare stat membru

"Un concept nou si fierbinte despre care se discuta din ce in ce mai mult incepand cu anul trecut la nivelul Uniunii Europene si anume notiunea de salariu minim european. Salariul minim european care ar insemna un salariu de referinta pentru toate tarile membre ale Uniunii Europene.Este greu de crezut ca se va stabili o suma, o valoare anume, tinand seama de diferentele dintre diferitele tari membre, insa intentia este de a stabili un cadru, o formula de calcul si alinierea tuturor tarilor membre.Anul trecut, fostul vicepresedinte al Comisiei Europene prevedea un cadru de referinta de 60% din salariul mediu pentru fiecare stat membru si in contextul noii presedintii a Comisiei Europene si a declaratiilor noului comisar pentru Ocuparea fortei de munca, luxemburghezul Nicolas Schmit, acest concept pare din ce in ce mai ancorat in angajamentul Comisiei Europene de a opri exodul fortei de munca dinspre Est spre Vest", a spus Claudia Sofianu.Potrivit reprezentantului EY Romania, conceptul este important pentru angajatori, deoarece Romania este de cativa ani sub acest cadru de referinta.Ea a precizat ca daca facem un calcul simplu, in luna noiembrie 2019 Institutul National de Statistica a raportat un salariu mediu net pe luna de de 3.200 de lei, iar 60% din acest salariu ar fi cu cateva sute de lei peste cel din momentul de fata.