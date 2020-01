Sondaj: Un sfert dintre angajatori ingheata salariile in acest an

Salarii mai mari cu pana la 10% vor oferi 13% dintre angajatori, iar doi din zece si-au bugetat cresteri de pana la 15% pentru angajatii din companie. Doar 6,5% dintre respondenti au afirmat ca vor majora salariile peste acest prag.Potrivit sondajului BestJobs, circa un sfert dintre angajatori spun ca majorarea salariului minim de la 1 ianuarie le va afecta bugetul de personal, astfel ca vor lua masuri precum restrangerea cheltuielilor cu beneficiile extrasalariale, comasarea unor functii, automatizarea unor procese si restructurarea unor pozitii.In privinta beneficiilor extrasalariale, cei mai multi dintre angajatori (64,5%) mizeaza in continuare pe tichetele de masa, iar 58% spun ca vor acorda prime pentru ocazii speciale, in timp ce 39% vor organiza petreceri pentru angajati. In plus, 38,7% dintre respondenti vor sustine cheltuielile cu transportul ale angajatilor, iar 35% vor investi in cursuri si traininguri de dezvoltare personala pentru angajati. Alte beneficii constau in teambuilding-uri, abonamente la clinici medicale private sau abonamente la sali de sport. Aproximativ doi din zece respondenti sustin ca vor oferi un program flexibil de munca.Pe de alta parte, angajatorii vor continua recrutarile in acest an, iar pentru primul semestru sase din zece angajatori vor deschide pana la 10 pozitii noi, iar unul din zece va deschide intre 10 si 20 de pozitii. Pentru fiecare dintre acestea, 42% dintre angajatori vor recruta intre 2 si 5 angajati, iar o treime vor deschide pozitii ce vor fi acoperite de un singur angajat. Alti aproape 10% vor avea nevoie de 5 pana la 20 de angajati pe fiecare pozitie nou deschisa. In majoritatea cazurilor, recrutarea se va face pe termen lung.Circa 39% dintre pozitiile ce vor fi deschise in perioada ianuarie - iunie a acestui an vor fi pentru muncitori necalificati, 35% vor fi pentru muncitori calificati, iar 26%, pentru personal la birou (White Collars).Cele mai cautate specializari pentru care va fi recrutat personal vor fi in vanzari (55%), productie (29%), administrativ (28%), inginerie (25,8%) si logistica (19,3%). De asemenea, companiile mai au nevoie de angajati specializati in domeniile financiar-contabil (19%), customer service (17%), management si consultanta (12,3%), controlul calitatii (11,9%), constructii (11,9%), business development (11,4%).Jumatate (51,6%) dintre angajatori estimeaza ca cele mai multe angajari vor fi pentru nivelul entry-level (0 - 2 ani experienta), iar 42% vor avea nevoie in special de angajati care au 2 - 5 de experienta (middle level).Sondajul a fost efectuat in perioada 6 - 20 ianuarie 2020, pe un esantion de 214 companii mici, medii si mari din Romania.