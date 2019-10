Un salariu minim la nivel european? Ce parere are responsabilul cu locurile de munca in UE

In perioada 30 septembrie - 8 octombrie, au loc la Bruxelles audierile in comisiile parlamentare de specialitate ale comisarilor desemnati pentru a face parte din viitoarea Comisie Europeana.Nicolas Schmit (Luxemburg), fost membru al Parlamentului European si fost ministru pentru ocuparea fortei de munca la nivel national, va prelua responsabilitatea portofoliului "locuri de munca". El este audiat marti in Comisia Ocuparea Fortei de Munca si Afaceri Sociale (EMPL) si in Comisia Afaceri Economice si Monetare (ECON).Prezentand prioritatile sale in timpul audierii, Nicolas Schmit a afirmat ca va lupta pentru implementarea unor standarde minime menite sa reduca disparitatile privind veniturile la nivelul UE, dar a insistat ca salariile minime nu pot fi la fel peste tot."In niciun caz nu vreau crearea unui cadru european pentru salarii minime", a dat asigurari Schmit.Conform datelor Eurostat, nivelul salariului minim varia, la 1 ianuarie 2019, de la 286 de euro, in Bulgaria, la 2.071 de euro, in Luxemburg, in cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care au un salariu minim pe economie.Tarile in care nu exista un astfel de salariu sunt Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia.Comparativ, salariul minim federal in SUA era de 1.098 de euro pe luna in ianuarie 2019.