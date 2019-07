Unul din cinci romani a schimbat cel putin o data jobul cu unul mai prost platit

Programul de lucru mai lejer si flexibil, alaturi de posibilitatea de a lucra de acasa, reprezinta principalul motiv sa dea jobul actual pe unul cu salariu mai mic pentru 22% dintre respondentii dispusi sa accepte o astfel de schimbare.Aproape tot atatia (21,7%) ar accepta un job mai prost platit daca ar avea perspective mai bune de dezvoltare profesionala, iar 15,5%, daca beneficiile extra salariale ar fi mai consistente.Oportunitatea de a avansa mai rapid in cariera ar conta mai mult decat nivelul noului salariu pentru unul din zece respondenti (10,5%), urmata de un birou mai aproape de casa (8,6%), un colectiv mai bun (6,2%) sau un brand de angajator mai atractiv (3%).Totusi, datele sondajului arata ca 2 din 10 angajati cer o marire de salariu in decursul primului an de la angajare si 4 din 10 cer o majorare in al doilea an de la angajare. Doar 7% spun ca asteapta sa treaca macar doi ani pana sa ceara sefilor un salariu mai mare, in timp ce restul de o treime nu solicita niciodata o majorare salariala, asteptand sa li se ofere.Peste jumatate dintre respondenti nu sunt multumiti de cat castiga in prezent la locul de munca. Aproape o treime dintre respondenti (31,2%) afirma ca salariul actual este cu pana la 25% sub nivelul dorit si care le acopera nevoile, in timp ce un sfert afirma ca este chiar cu pana la 50% sub nivelul necesar.Mai putin de o treime (31,7%) sustine ca salariul este satisfacator si la nivelul dorit si sub 3% dintre respondenti afirma ca este peste nivelul dorit si care le acopera nevoile.Atunci cand solicita un salariu mai mare, principalele motive invocate sunt: cresterea volumului de munca (19,5% dintre respondenti), ori scumpirea nivelului de trai (18%).Alti 12% invoca vechimea in companie, iar 10% motiveaza ca au primit o oferta mai buna de job in alta parte. Unii (6,8%) fac acest lucru invocand majorarile salariale din companie, la ceilalti colegi sau la cei nou-veniti.De cealalta parte, unul din trei angajatori ofera de regula majorari salariale angajatilor doar in functie de performantele financiare ale companiei.Un sfert acorda aceste mariri anual, insa doar pentru angajatii care au avut performante bune. Doar 18% dintre angajatori aproba majorari salariale anuale pentru toti angajatii, indiferent de performantele lor sau ale companiei.In schimb, 14% acorda majorari de regula cand angajatul primeste o contraoferta de la un competitor sau este promovat in companie, iar 11,3% - doar la cererea angajatilor.In medie, jumatate dintre angajatori acorda majorari salariale anuale de cel mult 10%, iar sub o treime (31%) aproba majorari intre 10 si 25%, in functie de caz. Alti 17% majoreaza salariile in functie de rata anuala a inflatiei.Potrivit raspunsurilor oferite de catre companii, cei mai multi dintre angajatii care isi doresc negocierea salariului lucreaza in departamente precum Vanzari (42,4% dintre raspunsuri), IT (31,1%), Financiar-Contabil (22,6%), Management (22,6%), Productie (19,8%), Administrativ (16,8%), Marketing (16%) si Logistica (14,1%) . Angajatii din departamentele Operational, Juridic, Audit, Customer Service, Resurse Umane si Risc sunt mai putin dispusi sa ceara majorari de salarii.Sondajul a fost efectuat in perioada 3 - 25 iunie 2019, pe un esantion de 210 companii si 1.820 de utilizatori de internet.