10 lucruri mai putin stiute despre summitul de la Davos

BBC a facut o lista cu lucruri mai putin cunoscute despre aceasta intalnire la nivel inalt.Citeste si: Bogatii care vin la Davos sunt mai prosperi ca oricand. Cat au crescut averile miliardarilor1. NumeleSe vorbeste despre acest eveniment ca despre summit-ul de la Davos, insa, de fapt, denumirea oficiala este Forumul Economic Mondial. Cu toate acestea, numele orasului-gazda a devenit sinonim cu ideea de intalnire la nivel inalt. Ba chiar organizatorii altor evenimente incearca sa-si compare evenimentele cu acesta denumire.Insa anul trecut, cand o conferinta destinata investitorilor, oganizata in Arabia Saudita la scurt timp dupa controversata moarte a lui Jamal Khashoggi, un cunoscut critic al guvernului saudit, a fost promovata ca "Davos din desert", Forumul Economic Mondial a reactionat dur: "Ne vom proteja brandul, astfel incat sa nu existe alaturari nepotrivite".2. Este mai mult decat o conferintaAmbitioasa misiune a Forumului Economic Mondial este "sa imbunatateasca starea lumii". Intalnirea anuala este, din punct de vedere oficial, o conferinta: se tin discursuri si paneluri de discutii despre diverse teme, de la perspectivele economice la managementul stresului.In realitate, insa, oamenii nu participa numai pentru a vorbi in fata microfonului. Networking-ul este o componenta foarte importanta. Intr-un spatiu destul de mic se afla, timp de patru zile, lideri importanti de business, factori de decizie din politica si jurnalisti, astfel ca intalnirile si discutiile pot avea loc foarte usor.3. Vorbe, dar si fapteFondatorul Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, a organizat prima intalnire in 1971 pentru a discuta despre practicile globale de management. Acum, temele abordate sunt mult mai diverse. Chiar si asa, criticii sustin ca sunt doar vorbe de claca. Ideea este, insa, ca adunarea de la Davos le ofera liderilor de business si din lumea politica ocazia sa se intalneasca dincolo de ochii publicului larg. De exemplu, sud si nord-coreenii au avut primele intalniri la nivel ministerial la Davos, in 1989. Anul trecut, premierul grec si cel al Macedoniei s-au vazut fata in fata, pentru prma data in ultimii sapte ani, tot in orasul elvetian, pavand drumul catre rezolvarea disputei legate de numele Macedoniei.4. Doar reprezentantii companiilor platesc (multi bani ...citeste mai departe despre " 10 lucruri mai putin stiute despre summitul de la Davos " pe Ziare.com