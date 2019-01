Inca din prima parte a lunii ianuarie, CNIPMMR a lansat un sondaj prin intermediul caruia sa afle daca intreprinzatorii mici si mijlocii sustin masurile pe care Cabinetul Dancila vrea sa la ia prin intermediul OUG 114/2018. Printre aceste masuri - care risca sa aiba un impact major asupra economiei romanesti - se afla si aplicarea unei noi taxe pe activele bancilor, calculata in functie de ROBOR.Presedintele CNIPMMR, Florin Jianu, a declarat luni ca, la intrebarea "Sustineti suprataxarea bancilor?", 4 din 10 IMM-uri au raspuns "Da".Motivul ar fi ca "s-a gresit mult in sectorul bancar", a mai spus Jianu, potrivit Mediafax.In context, merita mentionat ca a doua zi dupa ce ministrul Eugen Teodorovici a anuntat intentia Cabinetului Dancila de a adopta OUG 114/2018, Florin Jianu a participat la un eveniment cu tema "Stop ordonanta". Atunci, Jianu a sustinut ca ordonanta n-ar trebui adoptata, din cauza ca "e aparuta peste noapte si cu totii vom avea de suferit de pe urma ei".De fapt, nu atat ideea suprataxarii bancilor a deranjat, inca de la inceput, mare parte din mediul de afaceri, ci modul in care Cabinetul Dancila vrea sa faca acest lucru, raportand cuantumul taxei la ROBOR.Mai exact, asa cum a explicat pentru Ziare.com analistul economic Iancu Guda, taxa pe active - si din cauza ca aceasta raportare la ROBOR este lipsita de logica economica - risca sa ingreuneze creditarea si sa impinga Romania in pragul unei noi recesiuni. Iar daca vrem sa invatam ceva despre efectele suprataxarii bancilor, ar fi suficient sa ne uitam la problemele intampinate de maghiari, la acest capitol.De altfel, primele efecte ale taxei pe activele sectorului bancar au aparut deja. Mai exact, multe dintre marile banci ale Romaniei au anuntat ca isi regandesc planurile de afaceri, incepand sa taie din cheltuieli si nu mai pot incuraja creditarea. ...citeste mai departe despre " 4 din 10 dintre IMM-uri sustin suprataxarea bancilor, din cauza ca "au gresit mult" " pe Ziare.com